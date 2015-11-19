Após disputa acirrada pelo comando da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), candidatos apostam na boca de urna para garantir mais votos e vencer a eleição. O pleito, que está sendo realizado nesta quinta-feira (19), será definido pelo voto de cerca de 12 mil advogados capixabas.

Os três candidatos, que estão na disputa para comandar a ordem no triênio 2016/2018, votaram no início da manhã desta quinta-feira em Vitória, e permaneceram no local conversando com eleitores sobre as propostas das respectivas chapas.

Your browser does not support the audio element. Candidatos apelam para boca de urna para vencer eleição da OAB-ES

Homero Mafra, José Carlos Rizk Filho e Santuzza da Costa Pereira estão confiantes com o resultado positivo nas urnas e ressaltaram que o período eleitoral foi acirrado e difícil, porém produtivo para que discussões importantes fossem estabelecidas.

Para o atual presidente da OAB no Espírito Santo, Homero Mafra, que concorre à reeleição, o trabalho desenvolvido hoje é aprovado pela categoria, por isso está confiante no bom desempenho. “É um trabalho árduo mas que tá muito prazer, pois temos contato com os advogados todos os dias. Pelo que eu sinto pela advocacia, nas ruas, nos fóruns, estou animado”, contou.

Já o candidato José Carlos Rizk Filho, destacou que ao longo dos dias de campanha foi possível dialogar com os advogados, entender os problemas, apresentar propostas e fazer criticas construtivas. “Estamos confiantes que o recado foi entendido, que a sensação de alternância e renovação é muito forte. Estamos confiantes na vitória”, disse.

Para a candidata Santuzza da Costa Pereira, o processo eleitoral representou um grande aprendizado de humildade, companheirismo, força e luta. “Nossa chapa é muito boa, construída com muito carinho e os advogados estão sentindo isso, por isso estamos fazendo a diferença”, ressaltou.