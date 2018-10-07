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Eleições 2018

Candidatos ao Governo do ES votam pela manhã

Renato Casagrande (PSB), que governou o Estado de 2011 a 2014, tenta voltar ao cargo e é o favorito para vencer, segundo a última pesquisa Ibope

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:35

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 out 2018 às 14:35
Renato Casangrande, Jackeline Rocha, Aridelmo Teixeira, André Moreira Crédito: Caique Verli / Caio César / Matheus Brasil
Os candidatos ao governo do Espírito Santo mais bem posicionados nas pesquisas votaram pela manhã. A polarização entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro não ficou de fora dos discursos no Estado.
Renato Casagrande (PSB), que governou o Estado de 2011 a 2014, tenta voltar ao cargo e é o favorito para vencer, segundo a última pesquisa Ibope.
Ele votou em uma escola particular de Vitória e chegou acompanhado da esposa, dos filhos e de aliados. Ficou cerca de 30 minutos na fila, cumprimentou eleitores e deixou o local por volta das 11h.
Candidatos ao Governo do ES votam pela manhã
O último levantamento do Ibope aponta Casagrande com 63% dos votos válidos. Se o resultado das urnas confirmar a pesquisa, o pessebista será eleito em primeiro turno.
O PSB nacional declarou neutralidade nas eleições presidenciais, mas o candidato do partido aqui no Estado declarou voto em Ciro Gomes (PDT). Caso haja segundo turno e seja entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, Casagrande disse que ainda não definiu quem vai apoiar.
"Nós teremos certamente uma reunião da direção nacional, que ainda não se reuniu para discutir nada. Definida a eleição nacional hoje, a direção nacional vai se reunir durante a semana para fazer um debate sobre o tema."
A senadora Rose de Freitas (Podemos), que concorre ao Governo pela primeira vez, votou em uma escola municipal da capital e falou que está confiante em uma reviravolta na reta final. Ao comentar os resultados das pesquisas para presidente, a senadora criticou a polarização entre Bolsonaro e Haddad e disse que teme o militarismo. 
"O Brasil nunca enfrentou uma eleição como essa. Muitas expectativas ficaram de fora. Eu que fui uma pessoa que sofri muito com a ditadura, temo muito pelo militarismo."
O deputado federal Carlos Manato (PSL), candidato de Jair Bolsonaro no Espírito Santo, votou em uma escola particular da capital, elogiou o desempenho do aliado e apostou na imagem do presidenciável para reverter o quadro no Estado.
"É primeiro turno lá e segundo turno aqui. Comecei com 3,4%, disputando com uma senadora, que já tem 4 anos de mandato e vários outros de deputada."
Os outros candidatos, Aridelmo Teixeira (PTB), André Moreira (PSOL) e Jackeline Rocha (PT), também foram votar cedo. Paulo Hartung, que é o atual governador e que inclusive venceu Casagrande em 2014, decidiu não disputar a reeleição e não declarou em quem votou para Governo do Estado nesse primeiro turno. O Espírito Santo tem mais de 2 milhões e 700 mil eleitores aptos para votar. 

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