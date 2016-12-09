Candidatas a vereadoras que não tiveram votos estão sendo investigadas

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando candidatas a vereadoras do Estado que não tiveram nenhum voto na eleição deste ano. A suspeita é que elas seriam usadas como “laranjas”, para que os partidos políticos cumprissem a cota mínima de 30% de candidatas do sexo feminino no pleito.

Na último eleição, 3.232 mulheres se candidataram para o cargo de vereadora, porém, 800 (24,75%) mulheres tiveram menos que 10 votos, e algumas não tiveram nenhum. De acordo com o procurador regional eleitoral e procurador da República, Carlos Vinicius Soares Cabeleira, há cerca de quatro anos o MPF já acompanha as candidaturas de mulheres que não tinham nenhum voto na eleição.

Segundo o procurador, essas mulheres podem ter sido usadas como “laranjas”. “A primeira suspeita nossa é de que aquela candidata não soubesse que era candidata, que alguém tivesse feito a sua inscrição sem ela saber, com documentos falsos”, contou.

Também existe a possibilidade da mulher autorizar o registro de candidatura para ajudar o partido, que precisa obter um número de candidatos do sexo feminino. “Ela sabe, ela mesmo assina os documentos, mas a finalidade não é se candidatar e obter votos, a finalidade é só cumprir formalmente a cota de gênero nas chapas proporcionais”, disse.

As mulheres que se candidataram e não tiveram nenhum voto serão chamadas pelo MPF para esclarecer a situação. Se for comprovado que o partido falsificou ou usou a candidata apenas para cumprir a cota, o promotor eleitoral pode pedir em juízo a anulação da chapa. Com isso, os candidatos que foram eleitos pela legenda perderão os mandatos.