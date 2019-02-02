Câncer é segunda maior causa de morte entre os capixabas

Desde 2015, o câncer é a segunda maior causa de morte entre os capixabas, e para 2019, há uma estimativa de 11541 novos casos da doença, de acordo com o relatório do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O Instituto estima 6.110 casos novos de câncer em homens e 5.430 em mulheres no Espírito Santo.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), os cinco tipos mais comuns da doença entre os homens são o câncer de próstata (24,7%), traqueia, brônquio e pulmão (6%), cólon e reto (5,4), estômago (5,1%) e boca (5,1). Já entre as mulheres, os mais comuns são o câncer de mama (20,8%), cólon e reto (7,4%), colo do útero (4,6%), traqueia, brônquio e pulmão (3,9%) e estômago (2,3%).

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Para uma maior prevenção e diagnóstico precoce da doença, o conhecimento e o acesso à informação são importantes, como explica a chefe do núcleo especial de vigilância epidemiológica (Sesa), Larissa Dell’Antônio.

“As vezes as pessoas pensam que o câncer é uma doença de pessoas mais velhas. Realmente a incidência é maior em pessoas mais velhas, mas também acontece com pessoas fora dessa faixa etária, como em casos do câncer de mama. A informação é importante por isso. Fazer as pessoas buscarem o tratamento desde a suspeita de uma lesão para buscar o serviço e conseguir intervir o quanto antes”, disse.

A chefe do núcleo destaca também a importância da agilidade no diagnóstico precoce da doença, ainda nas unidades básicas de saúde dos municípios.

“Um paciente procurando o serviço com uma lesão suspeita, eles precisam pedir um exame adequado e encaminhar para as unidades estaduais que são referência no tratamento oncológico. Então, essa parceria do município detectando precocemente e encaminhando para o Estado de forma rápida e oportuna, nos garante um melhor tratamento e a chance de cura é muito maior”.

No Estado, oito hospitais oferecem o tratamento adequado para o câncer, sendo cinco na Grande Vitória e três no interior.

Associações prestam suporte

Visando a necessidade de um suporte maior para os pacientes e familiares de fora que buscam o tratamento na Grande Vitória, algumas entidades oferecem acolhimento e serviços gratuitos para este público.A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), atende anualmente cerca de 700 crianças e adolescentes com câncer, bem como seus familiares. A superintendente da Associação, Luciene Sales, fala sobre o trabalho de acolhimento na casa, que já é realizado há 30 anos.

“A instituição é uma casa de apoio, então além de oferecer hospedagem, alimentação, todo um apoio psicossocial para pacientes que não residem na Grande Vitória, que são os que ficam hospedados, nós atendemos além do interior do ES, pacientes encaminhados da Bahia e do Norte de Minas, e aqueles que residem na Grande Vitória também. Os que não são daqui são hospedados, e os demais participam das nossas atividades”, destacou.