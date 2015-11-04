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NOVEMBRO AZUL

Câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Espírito Santo

Sociedade Brasileira de urologia no Espírito Santo explica que, quando detectada no início, a doença apresenta um elevado percentual de cura

Publicado em 04 de Novembro de 2015 às 16:01

Publicado em 

04 nov 2015 às 16:01
Pelo menos quatro homens por dia serão diagnosticados com câncer de próstata no Espírito Santo em 2015. Até o final deste ano, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que 1.580 novos casos da doença sejam registrados no estado. Diante deste cenário, e para alertar a população masculina sobre a prevenção do câncer de próstata, está sendo promovida desde o dia 1° deste mês a campanha “ 'Novembro Azul'.
De acordo com o urologista Rodrigo Alves Tristão, vice-presidente da sociedade Brasileira de urologia no Espírito Santo, quando detectada no início, a doença apresenta um elevado percentual de cura. O médico explicou que o diagnostico é feito de duas maneiras: uma delas é por meio de um exame de sangue específico, que é o PSA, e o outro é o toque retal. “Se houver uma suspeita por qualquer um dos exames alterados, é feito um exame complementar, que é uma biopsia de próstata que vai confirmar o diagnostico”, detalhou à Rádio CBN Vitória.
Frequência 
Segundo o especialista, homens com mais de 50 anos devem fazer uma vez ao ano os exames. Já os que apresentam histórico da doença na família, ou os afrodescendentes, devem começar a procurar o médico mais cedo, aos 45 anos. O diagnostico é simples e pode ser feito por qualquer urologista.
Tristão destacou ainda que no início da doença o paciente não terá sintoma algum. “Em uma fase mais tardia podem apresentar sintomas já de uma doença localmente avançada ou avançada. Mas, nosso objetivo é diagnosticar o paciente na fase inicial do câncer”, explicou. 
Em 2013, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, o câncer de próstata foi o segundo que mais matou os capixabas - foram registadas 256 mortes, perdendo apenas para o câncer no pulmão, que fez 300 vítimas. Em todo o país, segundo o Inca, são diagnosticados por ano 69 mil homens com a doença.

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