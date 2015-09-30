Câncer de mama: prevenção é o caminho para salvar vidas

Aos 66 anos, durante a realização do autoexame, a aposentada Anna Lúcia Candido, percebeu um nódulo no seio. Preocupada, ela logo procurou um médico, fez a mamografia e uma biópsia constatou que ela estava com câncer de mama. Quase três anos se passaram e Anna Lúcia está curada. Para evitar que o câncer retorne, o tratamento com medicamentos continua até 2018.

Para a aposentada, o sucesso do tratamento dela se deve as visitas regulares ao médico e a realização do autoexame durante o banho uma vez por semana. Dona Anna conta que o momento mais difícil desta fase foi quando recebeu a notícia que estava com câncer. Anos antes, ela perdeu o marido por conta de um câncer de próstata.

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Religiosa, Ana Lúcia revela que a fé foi fundamental para o sucesso do tratamento. “Na hora que recebemos a notícia é um choque, parece que some o chão. Mas como tenho muita fé em Deus, procurei logo o médico, fiz a cirurgia e graças a Deus estou curada do câncer”, contou à Rádio CBN Vitória.

Dois anos após a cirurgia para retirada da mama direita, a aposentada diz que a vida para ela passou a ter um novo sentido. “Hoje eu sou outra pessoa, mais amável, mais tolerante. Não me importava muito com a vida, hoje eu me importo. Quando acordo a primeira coisa que digo é: obrigada Senhor por estar viva”, afirmou.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto nacional do Câncer (Inca), 57.120 mulheres serão diagnosticadas com a doença em 2015. O câncer de mama tem cura e para alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, na próxima quinta-feira (1º) começa a campanha Outubro Rosa.

Segundo a vice-presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) e coordenadora do Outubro Rosa no Espírito Santo, Marilúcia Dalla, mulheres com mais de 40 anos precisam fazer uma vez ao ano a mamografia para saber se há nódulos nos seios. Apesar da importância do exame, quase 700 mulheres faltaram ao exame de mamografia no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, nos oito primeiros meses deste ano ano.

“De janeiro até o mês de agosto tivemos 680 exames marcados e que as mulheres não compareceram e nem desmarcaram para que pudéssemos marcar um outro exame no lugar”, disse.

Ainda de acordo com Marilúcia atualmente a mulher não espera muito tempo para realizar o exame. Ela destacou que esses procedimentos no Hospital Santa Rita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são marcados pelas Unidades Básicas de Saúde de qualquer bairro na Grande Vitória.