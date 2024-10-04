Câncer de Mama: a ajuda que previne e dá esperança

Palestra do programa Prevenir, do Sicoob ES, em Fundão, busca conscientizar sobre a importância da mamografia Crédito: Divulgação Sicoob ES

Estamos no Outubro Rosa, mês voltado para o combate ao Câncer de Mama. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja oferecida às mulheres de 50 a 69 anos, com ou sem sintomas. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) defendem que é necessário reduzir essa idade para 40 anos e reforçam que o diagnóstico precoce é importante para a redução da mortalidade.

Se a idade diminuir, ainda mais exames serão necessários em todo o país e a fila e o tempo de espera no sistema púbico aumentariam. Para se ter uma ideia, monitoramento do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), em 2023, mostrou que a redução desse tempo de espera para a realização de mamografias é um desafio. O órgão ressaltou que o tempo entre o pedido da mamografia, a realização do exame e a liberação do laudo foi acima de 60 dias em 44,5% dos exames realizados entre 2022 e 2023 no Espírito Santo.

Nessa reportagem especial, você ouvirá depoimentos de seis mulheres do Espírito Santo envolvidas diretamente com o câncer de mama em um programa cooperativista que não só reforça a importância da prevenção como também doa mamografias para que mulheres carentes façam o exame, o que contribui para diminuir esse tempo de espera. É o programa Prevenir, do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil no Espírito Santo (Sicoob ES), que atua em todo território capixaba e em municípios do Rio de Janeiro e da Bahia, atendendo 90 cidades.

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