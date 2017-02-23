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CRISE NA SEGURANÇA

Cancelamento de chegada de navio cruzeiro em Vitória gera prejuízo de R$ 600 mil

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura aponta que cada turista que desce da embarcação costuma consumir na cidade cerca de R$ 400,00

Publicado em 23 de Fevereiro de 2017 às 13:36

Publicado em 

23 fev 2017 às 13:36
A crise na segurança pública no Espírito Santo continua causando sérios prejuízos ao turismo no Estado. Desta vez a passagem de um transatlântico pela ilha de Vitória foi cancelada devido aos riscos relacionados à segurança oferecidos aos turistas. O navio cruzeiro saiu dos Estados Unidos e ficaria atracado no porto da Capital nesta quinta-feira (23).
Com a alteração da rota de viagem do transatlântico pelo operador de turismo, os danos provocados na economia chegam a R$ 600 mil. 
Cancelamento de chegada de navio em Vitória gera prejuízo de R$ 600 mil em um dia
Uma pesquisa realizada pela Prefeitura aponta que cada turista que desce da embarcação costuma consumir na cidade cerca de R$ 400,00. Há ainda receitas geradas com o abastecimento do navio, como água, limpeza, infraestrutura, por exemplo.
O Secretário de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling, afirmou que cerca de 1.500 passageiros estão à bordo do navio, que agora segue para outras cidades brasileiras. “As notícias que estavam repercutindo no mundo sobre nosso Estado mostravam que não era seguro parar por aqui, por isso eles cancelaram nesse momento”, lamentou. 
"Não é um bom negócio"
Em novembro passado, turistas americanos, canadenses, neozelandeses, australianos, espanhóis, sul-africanos, entre outras nacionalidades, desembarcaram em Vitória para conhecer os atrativos turísticos da região. “Estamos fazendo um trabalho muito forte para trazer esses navios de volta para Vitória. Além de esbarrarmos no tamanho dos navios que não entram no porto, perder uma parada como esta, com certeza, não é um bom negócio”, comentou.
Segundo estimativas do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, o turismo capixaba já deixou de movimentar R$ 30 milhões por conta da paralisação da Polícia Militar.

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