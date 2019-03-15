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VIOLÊNCIA

Canal de orientação auxilia vítimas de violência na Ufes

O canal de orientação funciona pelo telefone (27) 981007698

Publicado em 15 de Março de 2019 às 13:47

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 mar 2019 às 13:47
Alunos de Arquitetura e Urbanismo da Ufes realizam protesto por segurança no campus após aluna do curso ser agredida Crédito: Eduardo Dias
Para auxiliar vítimas de violência dentro do campus de Goiabeiras da Ufes, professoras do departamento de Direito criaram um projeto de extensão que disponibiliza um telefone de orientação.
O telefone é o (27) 98100-7698 e começou a funcionar neste semestre. Nessa semana, mais um caso de violência chamou atenção: uma estudante foi atacada dentro da Ufes.
Uma das idealizadoras do projeto, Catarina Gazele, que é coordenadora estadual do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público e professora de Direito da Ufes, diz que o telefone atende professores, servidores e alunos da universidade que sofrerem qualquer tipo de violência, como agressão, assédio e importunação. Através do número, as vítimas são orientadas a como denunciar os agressores e sobre a procura de atendimento médico e psicológico.
Canal de orientação auxilia vítimas de violência na Ufes
"Pelo telefone já terá um início de atendimento com bastante atenção. Vamos poder muitas vezes acompanhar essa vítima na delegacia, como por exemplo uma mulher vítima de violência", explicou. 
Esse projeto não recebeu nenhum tipo de recurso e está de pé graças ao esforço das professoras e também de estudantes que estão finalizando o curso.
Dentro da Universidade, a repercussão sobre o projeto é positiva. Lilian Donato, que é estudante do sétimo período, avalia que esse canal de orientação vai ajudar principalmente vítimas de abuso sexual.
A Lilian Donato, que é estudante do sétimo período, avalia que esse canal de orientação vai ajudar principalmente vítimas de abuso sexual Crédito: Caíque Verli
"Tem muita mulher que não sabe o que fazer. Às vezes não expõe nada o que acontece por não saber como fazer e vai ter esse canal para expor, conversar", comentou.
Rafaela Ester, estudante de Artes Visuais, também gostou da iniciativa. "Ajuda sim, precisamos de projetos de apoio às vítimas, mas é preciso focar também em um trabalho de conscientização", opinou.
Existe a intenção de expandir esse telefone para fora da Universidade no ano que vem. No período de um ano e meio, o atendimento ficará restrito ao meio acadêmico e a equipe do projeto vai analisar a estatística dos casos de violência que chegarem.

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