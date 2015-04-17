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Canal da Costa, em Vila Velha, receberá estação de bombeamento

A primeira estação foi inaugurada em março no Canal de Guaranhus. A intenção agora é reduzir os efeitos das chuvas em todas as regiões do município

Publicado em 17 de Abril de 2015 às 15:36

Publicado em 

17 abr 2015 às 15:36
LEANDRO NOSSA | [email protected]
O município de Vila Velha vai ganhar sua segunda estação de bombeamento de água até meados de 2016. De acordo com o prefeito Rodney Miranda (DEM), o canal da Costa vai receber a estação, que teve a ordem de serviço para elaboração do projeto assinada nesta quinta-feira (16). A obra vai custar de R$ 8 milhões a R$ 10 milhões e deve começar em quatro meses.
A primeira estação foi inaugurada em março no Canal de Guaranhus. A intenção agora é reduzir os efeitos das chuvas em todas as regiões do município.
Canal da Costa, em Vila Velha, receberá estação de bombeamento
"Com a primeira estação vamos reduzir os problemas nos bairros da região de Gaivotas, Ilha dos Bentos e adjacências. Agora vamos atingir outro extremo de Vila Velha. É a primeira vez que o município tem equipamentos como estes para se prevenir dos alagamentos", afirmou.
O Canal da Costa já tem passado por intervenções desde maio do ano passado. Rochas foram retiradas e a foz do canal foi alargada. Ao todo, 12 toneladas de rochas foram retiradas, e a profundidade do canal passou de 80 cm para 4 metros. As obras deveriam ter sido finalizadas no final de 2014, mas, segundo o prefeito Rodney, a falta de liberação de recursos federais atrasou o andamento.
Para as obras da nova estação, o investimento será com recursos próprios do Tesouro Municipal. A capacidade de bombeamento será de um caminhão-pipa por segundo, como a do Canal de Guaranhus.
"Estamos em período de seca, mas se a chuva chegar estaremos preparados. A capacidade da nova estação, que fica pronta no ano que vem vai permitir um escoamento bem rápido", pontuou.
Os moradores esperam que as ações deem resultado. "Só vendo quando chover para saber se terá resultado, porque Vila Velha sempre alaga", disse o enfermeiro Rodrigo Santos.
Assim que for finalizada a elaboração do projeto, as obras da estação devem ser iniciadas em até quatro meses.

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