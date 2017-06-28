Campus do IFES em Vila Velha volta a ficar alagado após chuva

O campus de Vila Velha do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado em Soteco, voltou a ficar alagado após a chuva que atingiu a Grande Vitória nesta terça-feira (27). A área tomada pela água é do tamanho de um campo de futebol. Moradores da região afirmam que o local já está com água parada há mais de dois meses, mas a situação piorou com a chuva desta semana.

O músico Adson Ribeiro mora em um condomínio vizinho ao Ifes. Ele conta que toda vez que chove o local fica alagado durante muito tempo. A preocupação do músico é que a água parada se transforme em um criadouro do mosquito da dengue. “Tem muito mosquito, eles aparecem com força”, contou.

A aposentada Irene Saitt também mora próximo ao campus do instituto. Ela conta que há meses a área está com acúmulo de água. “Ela começa a secar, mas não fica totalmente sem água. E quando isso acontece a situação piora porque os mosquitos atacam mesmo”, afirmou.

De acordo com a diretora do campus de Vila Velha, Denise Rocco de Sena, o problema do alagamento na área do Ifes é antigo e acontece por causa da geografia da região. Ela destaca que o instituto tenta amenizar a situação, com a utilização de bombas para drenar a água.

Ela afirmou que o problema só será resolvido quando for realizado no local um projeto de urbanização. “Nós fizemos o contrato com a empresa das bombas, mas está chovendo muitas vezes. As bombas são utilizadas, mas volta a chover. Precisa ser feita uma obra de urbanização que estamos tentando conquistar com o governo federal”, contou.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), este ano foram notificados 8.123 casos de dengue no Espírito Santo. Desse total, 226 evoluíram para a forma mais grave da doença e 14 mortes estão em investigação.