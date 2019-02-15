Imagem de campanha feita pela Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação

O período de carnaval é marcado por muitas comemorações. No meio dessa folia, o clima de paquera também é recorrente, mas é importante que toda aproximação seja feita com respeito, para que não aconteçam casos de assédio ou importunação sexual. A preocupação para inibir esse tipo de crime fez com que a prefeitura de Vitória e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos criassem campanhas de conscientização que serão lançadas na próxima semana.

Your browser does not support the audio element. Campanhas contra o assédio sexual ganham espaço no carnaval de Vitória

As mulheres são as principais vítimas dos casos de assédio e importunação sexual, e muitas delas convivem com o medo de sofrer com esse trauma. Isso foi comprovado por uma pesquisa feita pela organização internacional de combate à pobreza ActionAid. Os dados mostraram que 53% das brasileiras com idade entre 14 e 21 anos convivem com o medo de serem assediadas.

Na campanha desenvolvida pela prefeitura de Vitória, o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, afirmou que materiais de conscientização contra o assédio e a importunação sexual serão distribuídos durante os desfiles do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo. A campanha também se estenderá pelos bloquinhos de rua que desfilarão pela cidade.

"A gente já tem um material impresso que será entregue para todas as pessoas que estiverem no Sambão do Povo. Quem estiver nas noites do Carnaval de Vitória, na semana que vem, terá uma surpresa. A gente tem uma ação bancada para chegar a todo o público no momento do carnaval", explicou o secretário.

Já a campanha desenvolvida pelo governo estadual será online, com diversas imagens e frases divulgadas nas redes sociais do Governo. A secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou a importância de alertar que as mulheres não sofrem com a violência apenas no ambiente doméstico.

"Só assim a gente vai conseguir enfrentar mais a violência contra a mulher. Existe a violência no âmbito doméstico, mas a gente quer abordar a violência em todos os sentidos. Violência no trabalho, assédio andando na rua. Infelizmente, sofremos violência em diversas esferas", opinou a secretária.

LEI DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL É NOVA ALIADA

Na avaliação da Procuradora do Ministério Público Estadual, Catarina Cecin Gazele, e professora de Ciências Criminais e de Gênero, no Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), uma lei recentemente aprovada vai aumentar a proteção das mulheres. Trata-se da lei que condena a importunação sexual, uma norma que foi aprovado em setembro do ano passado.

Desde a aprovação da lei, pessoas que praticam atos como o beijo forçado, que muitas vezes acontece em festas como o carnaval, poderão ser enquadradas criminalmente de forma mais eficaz.

"A festa de carnaval é uma bela tradição, é uma festa pública maravilhosa, de alegria. É bom lembrar que a festa é pública, mas o corpo da mulher é privado, é particular", disse.