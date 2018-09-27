Campanhas ao governo do ES já custaram R$ 6,5 milhões, mostra TSE

Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

O candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB) aparece liderando a despesas na campanha ao cargo, de acordo com a declaração dada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tanto que a campanha dele já custa mais que a soma das despesas de todos os outros concorrentes ao Palácio Anchieta. Somando os seis candidatos que pleiteiam o cargo, os gastos totais na campanha atingem R$ 6.475.653,36, conforme o balanço registrado até o último dia 23.

O total de despesas contratadas do ex-governador declaradas e divulgadas no último balanço do sistema do TSE é de R$ 3.655.870,98. A segunda colocada nas pesquisas, Rose de Freitas (Podemos) declarou R$ 1.728.368,99 em despesas no balanço.

Your browser does not support the audio element. Campanhas ao governo do ES já custaram 6.5 milhões de reais, mostra TSE

A quantidade de gastos já declarados de André Moreira (Psol), Jackeline Rocha (PT), Manato (PSL), Aridelmo Teixeira (PTB) e Rose de Freitas (Podemos), juntos, atinge R$ 2,8 milhões

O candidato do Psol é o que menos tem despesas declaradas. André Moreira gastou apenas R$ 1.050 para impulsionar os conteúdos nas redes sociais. A campanha de Aridelmo, até o momento, tem R$ 63 mil em despesas contratadas, enquanto Manato tem R$ 638 mil e Jackeline Rocha, R$ 389 mil.

Cientista político e representante do Brasil na Sociedade Internacional de Pesquisa e Políticas Sociais, Fernando Pignaton comenta que a diferença tem um peso muito grande nos resultadas das pesquisas.

"O orçamento da campanha tem um peso em todas as áreas, no nível de qualidade da propaganda de TV e de rádio, no nível das propagandas também da internet. Influencia na campanha de rua, na estrutura de viagens", diz.

SISTEMA

A concentração de recursos também é vista nas eleições proporcionais. O especialista defende uma mudança no sistema político, com a implantação do voto distrital misto, que é uma mistura do sistema proporcional e do majoritário. O eleitor vota duas vezes. Uma para candidatos no distrito e outra para a lista dos partidos (legenda). A metade das vagas vai para os candidatos eleitos por maioria simples. A outra metade é preenchida conforme o quociente eleitoral pelos candidatos da lista. Pignaton afirma que a atual estrutura dificulta uma renovação no Congresso, já que os partidos privilegiam os rostos conhecidos já que dependem desses resultados para sobreviverem.

"Foi montada uma estrutura que privilegiou quem já estava no Congresso, não com relação à distribuição de dinheiro, mas foi dado um tempo irrisório para as candidaturas menores", argumenta.