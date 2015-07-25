Vitória é umas das 50 cidades brasileiras que participaram do Dia de Mobilização Nacional pelo Desmatamento Zero, neste sábado (25). O evento foi realizado em diversos pontos do país para coletar assinaturas em apoio ao projeto de lei de iniciativa popular que pretende reduzir os números do desmatamento no Brasil.

Your browser does not support the audio element. Campanha recolhe assinaturas em Vitória para projeto de desmatamento zero no Brasil

O ponto escolhido por um grupo de ambientalistas capixabas para realizar a ação foi a Praia de Camburi, na capital capixaba. Cerca de 200 assinaturas foram recolhidas durante o período da manhã. No local, eles abordaram pedestres e explicaram sobre o projeto de lei, além de detalhes da mobilização. Ao todo o projeto 'Desmatamento Zero' precisa coletar 1,43 milhões de assinaturas, o equivalente a 1% do eleitorado brasileiro.

Depois, o abaixo-assinado é encaminhado ao Congresso Nacional para votação. A bióloga Anazélia Tedesco, uma das ativistas do movimento, acredita que os ambientalistas conseguirão alcançar a meta.

"Como é de iniciativa popular, a gente acredita que é possível sim que a lei seja aprovada. Isso já aconteceu no país, que foi a 'Lei da Ficha Limpa'. Ela provavelmente não era de interesse dos políticos, mas por pressão popular conseguimos aprová-la", lembrou.

Pela proposta, fica proibido o corte de mata nativa e não serão mais emitidas autorizações de novos desmatamentos, salvo algumas exceções, como explica a bióloga.

"Hoje ainda é permitido que se desmate até 20% em áreas da Amazônia e até 80% em outros biomas do país. Com esse projeto de lei, o desmatamento autorizado ficaria restrito a casos muito específicos como interesse social, utilidade pública, comunidades tradicionais e terras indígenas" , explicou em entrevista à Rádio CBN.

Já a fiscalização continuaria ocorrendo como atualmente, pelos órgãos regulamentadores. No caso do Espírito Santo, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Ainda no Estado, os ambientalistas esperam conseguir restaurar as áreas da Mata Atlântica desmatadas.

Até conseguir alcançar a meta de mais de 1 milhão de assinaturas, a campanha irá continuar. Em Vitória, de acordo com Anazélia, cartazes e faixas serão espalhados por vários bairros da cidade. O documento de assinatura também será distribuído.

Quem passou pelo local aprovou a campanha, como o aposentado Pascoal Gonçalves das Candeias, 64 anos, que deixou sua assinatura. "Isso é muito importante para saber que a população está atenta, quer ter qualidade de vida, continuar viva e respirar ar puro", afirmou.