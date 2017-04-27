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Trânsito

Campanha do "Maio Amarelo" começa na próxima semana

Principal objetivo é reduzir a mortalidade no trânsito debatendo questões como uso do celular, cinto de segurança, cadeirinha para crianças e consumo de bebidas alcoólicas

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 19:52

Publicado em 

27 abr 2017 às 19:52
Em busca da redução do número de acidentes e da conscientização a respeito de atitudes responsáveis no trânsito, o Detran do Espírito Santo lançou nesta quinta-feira (27) a campanha “Maio Amarelo”. Neste ano, a mobilização vai abordar o que as crianças pensam sobre as atitudes dos adultos com quem convivem quando eles estão no trânsito. Durante o Maio Amarelo, serão veiculadas peças publicitárias em diversos formatos. A veiculação começa na próxima semana.
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Além disso, com o Movimento Rua Coletiva, o Detran vai promover a conscientização da população por de ações educativas e da promoção das leis. O principal objetivo é reduzir a mortalidade no trânsito debatendo questões como uso do celular, cinto de segurança, cadeirinha para crianças e consumo de bebidas alcoólicas.
A estudante Sophia Sartório, de 8 anos, fez parte da campanha falando sobre como enxerga a mãe, Adriana Sartório, quando ela está dirigindo. A menina explica que já sabe o que não se pode fazer ao conduzir um veículo. “Eu aprendi que beber e dirigir e usar o telefone não combinam e que tem que usar o cinto de segurança sempre”, disse.
O Maio Amarelo deste ano tem como tema “Minha escolha faz a diferença”, como explica o diretor geral do Detran-ES, Romeu Scheibe. “Todas as nossas escolhas deixam consequências muito graves, que se traduzem em acidentes de trânsito, em mortes, em ferimentos graves, em hospitais lotados, em um custo exorbitante para a saúde pública do Estado e, acima de tudo, em muita dor”, frisou.
O Maio Amarelo é um alerta para mostrar a dimensão e o impacto que os acidentes têm no mundo e no Brasil. Toda a campanha custará aproximadamente R$ 10 milhões. No ano passado, as ações atingiram cerca de 1 milhão de pessoas em todo o Espírito Santo.

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