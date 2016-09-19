Até o dia 30 de setembro crianças e adolescentes terão oportunidade de colocar o calendário de vacinação em dia em todo o país. O Espírito Santo recebeu 171 mil novas doses de vacina do Ministério da Saúde, totalizando 468,7 disponíveis. No próximo sábado (24) acontece o “Dia D” de imunização, com mobilização maior em todas as 545 salas de vacinação do Estado.

São catorze tipos de vacinas para crianças e cinco para adolescentes. O representante comercial Luciano Campos, de 55 anos, aproveitou o primeiro dia da campanha para levar a filha Paloma de apenas 2 anos para tomar a dose da vacina contra a paralisia infantil. As outras vacinas, segundo ele, estão todas em dia. “É uma oportunidade para preparar as crianças para qualquer eventualidade. Não pode vacilar. As consequências depois podem ser terríveis”, acrescenta.

Your browser does not support the audio element. Campanha de vacinação pretende colocar o calendário de crianças e adolescentes em dia

A novidade principal é a inclusão dos adolescentes na campanha nacional. Além das crianças menores de cinco anos e as de nove anos de idade, quem tem entre 10 e 15 anos também pode procurar as unidades de saúde e postos de vacinação para saber se o cartão de vacinação está em dia.

Segundo a referência técnica do Programa Municipal de Imunização de Vitória, Rúbia Bonella, muitos pais esquecem de levar adolescentes aos postos de vacinação e a campanha visa verificar o cartão dessa faixa etária.

“Geralmente o público adolescente frequenta menos o serviço de saúde e menos ativo na sala de vacinação. Os pais às vezes acham também que não é necessário voltar após cumprir o calendário infantil. Muitas vezes é necessário fazer o reforço ou mesmo uma nova vacina, como é o caso do HPV, para as meninas”, acrescenta Rúbia.

Tipos de vacinas