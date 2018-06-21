Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira (22)

Apesar de a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe ter sido prorrogada até esta sexta-feira (22) pelo Ministério da Saúde, apenas o município da Serra, na Grande Vitória, vai vacinar os grupos prioritários no último dia de campanha. A Capital e Vila Velha já atingiram a meta e encerraram a imunização. Já Cariacica não terá expediente por conta do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.
Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira
No Espírito Santo, o número de mortes causadas por gripe subiu de oito para 12 nesta semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Desse total, oito são por H1N1, duas por H3N2 e duas por Influenza B. O Estado atingiu 94,56% de cobertura vacinal, ultrapassando a meta de 90%, conforme orienta o Ministério da Saúde.
Em Cariacica, a campanha já se encerrou. Por conta do jogo do Brasil contra a Costa Rica, pela Copa do Mundo, não haverá imunização nas unidades de saúde. A servidora pública Ana Paula da Fonseca conseguiu se vacinar no último sem enfrentar filas. “Com trabalho, filho, eu acabei enrolando e deixei para hoje (quinta-feira). Eu só trabalho por plantão. Como tive folga, vim aqui tomar a vacina.”
Vitória e Vila Velha já atingiram a meta de vacinação. A Capital encerrou a vacinação no dia 15 de junho. Já Vila Velha atingiu o objetivo de vacinar 90% do público-alvo, exceto crianças e gestantes, nesta quinta e teve os estoques de vacina esgotados.
Na Serra, a vacinação continua nesta sexta em todas as unidades de saúde do município. Nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede, o horário de vacinação é de 13h30 às 17h30. Nas demais unidades, a imunização acontece de acordo com o horário de funcionamento de cada sala de vacinação.
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicadas 935.282 doses de vacina contra a gripe no Estado. Dentre o grupo prioritário, as gestantes atingiram 76,15% de cobertura vacinal, as crianças 82,85%, os idosos 104,01%, os indígenas 111,47%, os trabalhadores de saúde 90,14%, as puérperas 98,44% e os professores 102,91%.