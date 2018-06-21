Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira (22)

Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari

Apesar de a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe ter sido prorrogada até esta sexta-feira (22) pelo Ministério da Saúde, apenas o município da Serra, na Grande Vitória, vai vacinar os grupos prioritários no último dia de campanha. A Capital e Vila Velha já atingiram a meta e encerraram a imunização. Já Cariacica não terá expediente por conta do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.

Your browser does not support the audio element. Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira

No Espírito Santo, o número de mortes causadas por gripe subiu de oito para 12 nesta semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Desse total, oito são por H1N1, duas por H3N2 e duas por Influenza B. O Estado atingiu 94,56% de cobertura vacinal, ultrapassando a meta de 90%, conforme orienta o Ministério da Saúde.

Em Cariacica, a campanha já se encerrou. Por conta do jogo do Brasil contra a Costa Rica, pela Copa do Mundo, não haverá imunização nas unidades de saúde. A servidora pública Ana Paula da Fonseca conseguiu se vacinar no último sem enfrentar filas. “Com trabalho, filho, eu acabei enrolando e deixei para hoje (quinta-feira). Eu só trabalho por plantão. Como tive folga, vim aqui tomar a vacina.”

A servidora pública Ana Paula da Fonseca se vacinou contra a gripe em Cariacica nesta quinta Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Vitória e Vila Velha já atingiram a meta de vacinação. A Capital encerrou a vacinação no dia 15 de junho. Já Vila Velha atingiu o objetivo de vacinar 90% do público-alvo, exceto crianças e gestantes, nesta quinta e teve os estoques de vacina esgotados.

Na Serra, a vacinação continua nesta sexta em todas as unidades de saúde do município. Nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede, o horário de vacinação é de 13h30 às 17h30. Nas demais unidades, a imunização acontece de acordo com o horário de funcionamento de cada sala de vacinação.