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Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira (22)

Na Grande Vitória, apenas Serra terá vacinação no último dia de campanha. Número de mortes causadas por gripe subiu de oito para 12 nesta semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 19:13

Publicado em 

21 jun 2018 às 19:13
Agente de saúde aplica vacina: doses contra a gripe da rede pública protegem de três tipos de vírus Crédito: Guilherme Ferrari
Apesar de a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe ter sido prorrogada até esta sexta-feira (22) pelo Ministério da Saúde, apenas o município da Serra, na Grande Vitória, vai vacinar os grupos prioritários no último dia de campanha. A Capital e Vila Velha já atingiram a meta e encerraram a imunização. Já Cariacica não terá expediente por conta do jogo do Brasil pela Copa do Mundo.
Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta-feira
No Espírito Santo, o número de mortes causadas por gripe subiu de oito para 12 nesta semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Desse total, oito são por H1N1, duas por H3N2 e duas por Influenza B. O Estado atingiu 94,56% de cobertura vacinal, ultrapassando a meta de 90%, conforme orienta o Ministério da Saúde.
Em Cariacica, a campanha já se encerrou. Por conta do jogo do Brasil contra a Costa Rica, pela Copa do Mundo, não haverá imunização nas unidades de saúde. A servidora pública Ana Paula da Fonseca conseguiu se vacinar no último sem enfrentar filas. “Com trabalho, filho, eu acabei enrolando e deixei para hoje (quinta-feira). Eu só trabalho por plantão. Como tive folga, vim aqui tomar a vacina.”
A servidora pública Ana Paula da Fonseca se vacinou contra a gripe em Cariacica nesta quinta Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Vitória e Vila Velha já atingiram a meta de vacinação. A Capital encerrou a vacinação no dia 15 de junho. Já Vila Velha atingiu o objetivo de vacinar 90% do público-alvo, exceto crianças e gestantes, nesta quinta e teve os estoques de vacina esgotados.
Na Serra, a vacinação continua nesta sexta em todas as unidades de saúde do município. Nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Boa Vista, Serra Dourada e Serra-Sede, o horário de vacinação é de 13h30 às 17h30. Nas demais unidades, a imunização acontece de acordo com o horário de funcionamento de cada sala de vacinação.
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicadas 935.282 doses de vacina contra a gripe no Estado. Dentre o grupo prioritário, as gestantes atingiram 76,15% de cobertura vacinal, as crianças 82,85%, os idosos 104,01%, os indígenas 111,47%, os trabalhadores de saúde 90,14%, as puérperas 98,44% e os professores 102,91%.

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