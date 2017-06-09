Campanha de vacinação contra a gripe atinge 87% do público-alvo no ES

Depois de ser prorrogada pela baixa procura, chegou ao fim nesta sexta-feira (09) a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. No Espírito Santo, até esta sexta, 848.708 pessoas tinham sido imunizadas, o que representa 87,62% da cobertura vacinal do público-alvo.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apesar do fim da campanha, as pessoas podem procurar as unidades de saúde nos próximos dias para se vacinar. Porém, em alguns municípios não há mais doses disponíveis para a população, como é o caso de Vila Velha e Vitória.

Na capital, não há doses sobrando. O estoque disponível é para completar o ciclo de vacinação das crianças que tomaram a primeira dose durante a campanha. Até a última quinta-feira (08), 86 mil pessoas haviam se vacinado no município. A meta é imunizar 95 mil pessoas.