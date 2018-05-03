Campanha de vacinação continua em Vila Velha

As 700 senhas distribuídas nesta quinta-feira terminaram por volta das 9h30 Crédito: Eduardo Dias

Um dia depois de muitas pessoas precisarem fazer filas em calçadas enquanto esperavam para tomar vacina contra a gripe em frente a uma igreja do bairro Praia da Costa, os moradores da região encontraram uma situação melhor na manhã desta quinta-feira (3), no posto volante de vacinação que foi montado na Primeira Igreja Batista, também na Praia da Costa.

De acordo com a organização, foram distribuídas 700 senhas e todas as pessoas puderam esperar sentadas e na sombra. As senhas, no entanto, acabaram por volta de 9h30.

Na unidade de saúde do bairro Coqueiral, alguns pais reclamaram da demora para a vacinação das crianças. A reportagem da CBN conversou com famílias que já estavam com a senha, mas que esperavam pela vacina por mais de duas horas.

Your browser does not support the audio element. Campanha de vacinação contínua em Vila Velha

A campanha “Vila Velha Contra a Gripe” prossegue até o dia 1º de junho em 15 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. No próximo dia 8 um posto volante de vacinação será montado na Igreja Católica Bom Pastor, na Praia da Costa, com funcionamento das 8 às 11 horas.

A meta do município é vacinar 90% da população alvo da campanha, formada por crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, mulheres grávidas, povos indígenas, pessoas com 60 anos ou mais, os trabalhadores de saúde e os também os professores.