Campanha de multivacinação começa na próxima segunda (11)

Começa na próxima segunda-feira (11) a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação. A campanha vai até o dia 22 de setembro e, para garantir que todo público-alvo seja imunizado, no dia 16 de setembro, sábado, todos os postos de saúde do Estado vão funcionar para atender pais que trabalham durante a semana.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde, Danielle Grillo, mais de 15 tipos de vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde. Ela salientou que é muito importante que os responsáveis levem os filhos para saber se alguma vacina deixou de ser aplicada ou se é necessário fazer algum reforço.

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A coordenadora explica que na infância, o controle da caderneta de vacinação é maior por parte dos pais, mas também é necessário manter esse cuidado na adolescência. "É muito importante os pais ficarem atentos aos reforços. O adolescente também precisa receber vacina. A vacina de difteria e tétano, por exemplo, tem o reforço na adolescência. Então, é importante buscar a unidade de saúde para verificar”, contou.

Segundo Daniele, todas as vacinas são importantes, mas no público adolescente, é imprescindível que ele se proteja contra o HPV, disponível para a faixa etária entre 11 e 14 anos e contra a meningite, que este ano foi incluído o reforço para adolescentes de 12 e 13 anos.

Até o ano passado, a vacina contra a bactéria meningococo C, que transmite a meningite, só era administrada no início da vida, aos 3 e 5 meses e com um ano. Com esse reforço, Daniele explica que até as pessoas que não são imunizadas também ficam protegidas contra a doença. “A medida que os anos vão passando, ocorre uma diminuição da proteção dessas doses que são dadas na infância. Vacinando esse esse grupo, é garantido uma maior proteção desses adolescentes e também diminui o estado de portador. Alguns adolescentes são portadores dessa doença e podem transmitir para crianças”, contou.