Campanha de conscientização é realizada em praias de Vitória

Voluntários abordam frequentadores e falam sobre o descarte irregular do lixo nas praias. Crédito: José Carlos Schaeffer

Com os dias quentes do verão, as praias ficam lotadas. Banhistas saem a procura de um espaço na areia para curtir o lazer com amigos e a família. Nessa diversão, quase sempre é produzido algum tipo de lixo. Seja um copo descartável, um guardanapo, embalagens de salgadinho, entre outros. O problema é que, na maioria das vezes, muitos não fazem o descarte correto desses resíduos, deixando a praia suja para os demais banhistas. tipos de condutas irregulares, voluntários se juntam à equipes da prefeitura de Vitória para realizar abordagens à moradores e turistas, a fim de conscientizá-los sobre a conservação da orla da Capital.

Your browser does not support the audio element. Campanha de conscientização é realizada em praia de Vitória

A campanha 'Praia Limpa' teve início na manhã deste sábado (12), com ações focadas nas praias da Ilha do Frade. Uma equipe multidisciplinar, composta por cerca de 70 voluntários e servidores, realizou abordagens educativas com os frequentadores sobre a importância do ambiente de orla e restinga das praias. Além disso, também é feita a cata do lixo descartado de forma irregular pelas areias.

Base do 'Praia Limpa' foi instalada na entrada da Ilha do Frade neste sábado (12). Veículos e banhistas foram abordados sobre cuidados durante a estadia nas praias. Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma base foi montada na entrada da Ilha da Frade, logo após a ponte, para abordar veículos e pedestres. Todos eram alertados sobre os cuidados a serem tomados durante a estadia nas praias. A gerente de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Juliana Sardinha, explica que não são dadas orientações somente sobre o lixo, mas também outras medidas para a boa convivência na orla.

“Esse é o nosso trabalho, sensibilizar as pessoas que descartem o resíduo em local adequado, a questão da balneabilidade das praias, a guarda responsável de animais domésticos, visto que os animais podem compartilhar o espaço da praia. A importância dos tutores serem responsáveis, e estarem com os animais na coleira ou na guia e recolherem os dejetos. Tem também a questão de saúde, da importância do uso de protetor solar e ingerir água ao longo do dia”, explicou.

A campanha conta com a participação de entidades voluntárias, que auxiliam na abordagem aos banhistas. Entre os parceiros, está a ONG Avalanche que faz ações recreativas e teatrais aos frequentadores durante o trabalho de conscientização.

Parceiros da campanha, voluntários da ONG Avalanche fazem abordagem recreativa até na água. Crédito: José Carlos Schaeffer

Banhistas

Quem aproveita a praia, aprova as ações. O encarregado Francisco Subtil, 54, afirmou que a campanha é importante, mas que os banhistas também devem fazer a sua parte. “Acho que a conscientização tem que ser de cada um. O governo tem que fazer a sua parte, e nós a nossa. Se cada um fizer sua parte, vai ficar bom. Mas, infelizmente, não é assim que funciona”, disse.

O encarregado Francisco Subtil, acompanhado da esposa Marcelle. Ele afirma que frequentadores devem fazer sua parte. Crédito: José Carlos Schaeffer