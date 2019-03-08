Campanha da Fraternidade foca no direito e justiça aos mais pobres

Tema da Campanha da Fraternidade 2019 Crédito: Divulgação

Um olhar atencioso para as pessoas mais pobres e que sofrem com a ausência de políticas públicas eficientes. Além disso, uma alerta para que a população cobre das autoridades responsáveis uma maior assistência em relação aos serviços básicos, como educação, segurança e saúde. Esses são alguns dos elementos que farão parte da Campanha da Fraternidade de 2019. O tema da tradicional campanha nacional da Igreja Católica será 'Fraternidade e Políticas Públicas', com o lema 'Serás libertado pelo direito e pela justiça'.

A abertura da campanha no Espírito Santo será neste domingo (10), a partir das 15h, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. Logo depois da cerimônia de abertura, líderes religiosos e fiéis seguirão até a Catedral Metropolitana de Vitória, na Cidade Alta, onde será realizada a celebração.

O Arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, falou sobre os preparativos da Igreja para a mobilização e destacou que ensinamentos da Campanha devem ser levados para além do período que antecede o domingo de Páscoa. Dom Dario Campos destacou alguns dos princípios básicos da fraternidade.

"Hoje nós temos que olhar para o povo carente, sofrido e necessitado com o olhar de Jesus. O olhar da compaixão, do amor, da ternura, da bondade e da fraternidade", disse o Dom Dario.

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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Como nesta sexta-feira, dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o arcebispo também pontuou a importância das mulheres terem a liberdade e o direito de lutar por seus objetivos.

"É um tema muito delicado. Nós estamos a favor da mulher, ela tem ocupado o seu espaço e o seu lugar na sociedade. Mas não deve ocupar o espaço por bondade, porque foi cedido. Ela tem que ocupar o espaço pela sua intelectualidade, pelo seu modo de ser, pelo estudo, pela capacidade. Aí eu acredito que nós vamos mudar", avaliou.

Em relação aos diversos crimes contra as mulheres, Dom Dario Campos apontou a falta de compaixão como uma das causas do problema.

"É uma falta de delicadeza, de ternura e de amor do ser humano consigo próprio. Está faltando a palavra de Deus também. Está faltando a bondade, o amor e o carinho. Está faltando tratar o outro como um irmão, e não como adversário", concluiu o arcebispo.