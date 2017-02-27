Campanha da Fraternidade 2017 fala sobre natureza e defesa da vida

A vida e a biodiversidade serão temas da Campanha da Fraternidade 2017 que terá início nesta quarta-feira (1º). Com o tema “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida”, a Igreja Católica pretende alertar a sociedade e os órgãos públicos sobre a importância de se preservar o meio ambiente e a vida.

O arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilella, destacou que a campanha deste ano alerta que o cuidado com o meio ambiente precisa ser praticado de forma coletiva, pois, esta é a maneira mais eficaz de protegê-lo.

“Temos que olhar com cuidado para os biomas, se Minas Gerais, por exemplo, não cuidar bem do Rio São Francisco, os moradores da Bahia vai sofrer com isso. Temos uma corresponsabilidade nacional em busca do nosso povo e do bem comum”, disse.

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O arcebispo destacou que junto com a Campanha da Fraternidade, tem início também a quaresma, período que antecede a Páscoa, onde as pessoas se arrependem dos pecados e se preparam para uma nova vida. Este, segundo Dom Luiz, também é um bom momento para que as autoridades locais olhem com mais atenção para os problemas enfrentados pelos moradores da Grande Vitória, como a poluição do ar e das águas.

“Já pensou se a Grande Vitória fosse livre da poluição, com 100% de esgoto tratado, que beleza seria? Essa região é linda, umas das mais belas do Brasil”, contou.