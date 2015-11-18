Outdoors com frases racistas postadas na rede social Facebook foram espalhados em algumas cidades, próximos a residência dos autores dos "posts". No Espírito Santo, Vila Velha foi alvo da campanha durante o último mês. E, segundo a instituição, outros municípios capixabas vão participar. A campanha "Racismo Virtual, Consequências Reais" é de uma ONG carioca, e acontece em todo o país para inibir esse tipo de ação criminosa.

A campanha foi iniciada em julho, quando a jornalista Maria Julia Coutinho, da TV Globo, foi alvo de ataques preconceituosos pela internet. Neste mês, outra global, a atriz Taís Araújo também foi alvo de comentários racistas na rede. Para expor a situação, a ONG Criola selecionou 50 comentários racistas postados em redes sociais e produziu placas e outdoors com as frases, como explica médica e integrante da instituição, Jurema Werneck, 53 anos.

Your browser does not support the audio element. Campanha contra racismo estampa ofensas próximo a casa de seus autores em Vila Velha

"Nós sabemos que essas pessoas devem ser presas, porque o racismo é crime. Mas, nosso objetivo não é encher a cadeia de racistas. É impedir que o racismo aconteça. Queremos que ele (o racista) cresça e seja um ser humano melhor", ponderou.

Jurema ressaltou ainda que a campanha serve para alertar os autores de comentários racistas na internet, mostrando que há meios deles serem identificados principalmente pela polícia, a quem cabe investigações e devidas punições.

Em Vila Velha, a placa foi fixada na Avenida Luciano das Neves, próximo ao cruzamento com a Rua Alan Kardec. O post dizia "Hoje cheguei em casa fedendo a preto". A mensagem foi publicada na rede social em 10 de março deste ano.

A ONG utilizou uma ferramenta de geolocalização para identificar a cidade de origem dos comentários e o endereço aproximado de onde as mensagens foram escritas, como conta Werneck.

"Infelizmente, temos racistas no Brasil inteiro. E em quase todas as cidades temos posts. Só precisamos conseguir a parceria das empresas. Nós identificamos um post racista na internet vindo de Vila Velha e devolvemos para a cidade essa notícia", afirmou.