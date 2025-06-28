28 de Junho: Dia Internacional do Orgulho LGBT+

Camisa 24 e o preconceito em campo: em 2024, apenas 3 clubes usaram o numeral em jogos

Acompanhe a matéria especial de Caio Vasconcelos e Vítor Antunes

Publicado em 28 de Junho de 2025 às 10:53

Bremer foi o primeiro jogador a usar a camisa 24 na Seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A camisa 24 ainda é um tabu no futebol brasileiro. Em pleno 2025, poucos clubes ousam utilizá-la. Um levantamento dos repórteres Caio Vasconcelos e Vítor Antunes, identificou apenas três clubes nas três principais divisões do país que mantêm o número no elenco: Internacional, Athletico Paranaense e Paysandu. No Espírito Santo, nenhum time usou a camisa 24 em campo.
O motivo? Um preconceito silencioso, mas persistente. O número 24 é associado ao "veado" no jogo do bicho — e, por extensão, à homossexualidade. O resultado é um apagamento numérico que escancara a homofobia estrutural do futebol brasileiro. Ouça a matéria especial de Caio Vasconcelos e Vítor Antunes!
