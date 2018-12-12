A onda de manifestações de caminhoneiros em alguns Estados do Brasil pode chegar ao Espírito Santo nesta quarta-feira (12). Planejado para ter início nesta terça (11), o protesto chegou a ter a concentração de alguns manifestantes na BR-101 em Viana, mas não ganhou corpo e foi adiado.
O porta-voz da categoria, Ubirajara Nobre, conhecido como Bira, afirmou que mais uma reunião será realizada nesta quarta-feira, desta vez com representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), em Brasília. Os caminhoneiros são contra a liminar, concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na semana passada, impedindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar as empresas de transportes que não estiverem seguindo o preço mínimo do frete.
Caminhoneiros vão se reunir com representantes da AGU, em Brasília
Questionado sobre uma possível paralisação caso a pauta da categoria não avance, o representante afirmou que pode acontecer um movimento espontâneo, mas sem o mesmo impacto do ato realizado em maio deste ano, em que vários trechos do Estado foram interditados para a passagem de veículos de carga, afetando o abastecimento em vários setores.
“É muito prematuro falar agora. A gente não pensa em uma paralisação igual à de maio. Caso aconteça, partirá de forma espontânea dos caminhoneiros, mas sem o mesmo impacto, já que muitos não concordam por estarem voltando para casa neste fim de ano, para o Natal”, completou.
Tentativa
Nesta terça-feira, cerca de 10 caminhoneiros se concentraram no trevo da BR-101 com a BR-262 no Posto Flecha, em Viana. Segundo um agente da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) que acompanhou a movimentação com equipes no local, os manifestantes abordaram alguns motoristas a pararem e participarem do movimento, mas não houve adesão.
Ainda de acordo com o agente, um deles tentou interditar a pista, mas após conversar com a equipe da PRF presente, retirou o veículo e todos saíram do local. Segundo Bira, a movimentação desta terça-feira não foi um ato coordenado. “Essa manifestação de hoje (terça-feira) foi espontânea, de pessoas que estão insatisfeitas e fizeram esta paralisação”, disse.
Brasil
No Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10), a manifestação dos caminhoneiros interditou parcialmente a rodovia Presidente Dutra (BR 116), uma das principais vias do Estado. A movimentação começou por volta das 5h30 no KM 574 da via. No Estado carioca, ocorreram bloqueios em pelo menos mais três pontos, mas algumas horas depois foram encerrados.
Segundo o delegado do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga (Sinditac) do Rio de Janeiro, Nelson de Carvalho Júnior, houve incidentes com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles teriam usado arma de choque para conter um manifestante e impedido um colega de registrar a ação em vídeo. Os agentes - e não os manifestantes - teriam bloqueado temporariamente a pista, segundo relatou.