Os caminhoneiros são contra a liminar que impede a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar as empresas de transportes que não estiverem seguindo o preço mínimo do frete Crédito: Bernardo Coutinho

A onda de manifestações de caminhoneiros em alguns Estados do Brasil pode chegar ao Espírito Santo nesta quarta-feira (12). Planejado para ter início nesta terça (11), o protesto chegou a ter a concentração de alguns manifestantes na BR-101 em Viana, mas não ganhou corpo e foi adiado.

O porta-voz da categoria, Ubirajara Nobre, conhecido como Bira, afirmou que mais uma reunião será realizada nesta quarta-feira, desta vez com representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), em Brasília. Os caminhoneiros são contra a liminar , concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na semana passada, impedindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar as empresas de transportes que não estiverem seguindo o preço mínimo do frete.

Your browser does not support the audio element. Caminhoneiros vão se reunir com representantes da AGU, em Brasília

Questionado sobre uma possível paralisação caso a pauta da categoria não avance, o representante afirmou que pode acontecer um movimento espontâneo, mas sem o mesmo impacto do ato realizado em maio deste ano, em que vários trechos do Estado foram interditados para a passagem de veículos de carga, afetando o abastecimento em vários setores.

“É muito prematuro falar agora. A gente não pensa em uma paralisação igual à de maio. Caso aconteça, partirá de forma espontânea dos caminhoneiros, mas sem o mesmo impacto, já que muitos não concordam por estarem voltando para casa neste fim de ano, para o Natal”, completou.

Tentativa

Nesta terça-feira, cerca de 10 caminhoneiros se concentraram no trevo da BR-101 com a BR-262 no Posto Flecha, em Viana. Segundo um agente da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) que acompanhou a movimentação com equipes no local, os manifestantes abordaram alguns motoristas a pararem e participarem do movimento, mas não houve adesão.

Ainda de acordo com o agente, um deles tentou interditar a pista, mas após conversar com a equipe da PRF presente, retirou o veículo e todos saíram do local. Segundo Bira, a movimentação desta terça-feira não foi um ato coordenado. “Essa manifestação de hoje (terça-feira) foi espontânea, de pessoas que estão insatisfeitas e fizeram esta paralisação”, disse.

Brasil

No Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10), a manifestação dos caminhoneiros interditou parcialmente a rodovia Presidente Dutra (BR 116), uma das principais vias do Estado. A movimentação começou por volta das 5h30 no KM 574 da via. No Estado carioca, ocorreram bloqueios em pelo menos mais três pontos, mas algumas horas depois foram encerrados.