Caminhoneiros precisam de curso específico para transporte de cargas

O acidente trágico que deixou 11 pessoas mortas na BR 101, em Mimoso do Sul, no último domingo, mais uma vez levantou uma série de questões a respeito dos caminhões que transportam cargas pesadas, como granito, e também sobre o processo de habilitação dos motoristas. Para garantir a segurança de quem circula pelas rodovias, os caminhoneiros precisam fazer cursos específicos e os veículos precisam estar autorizados pelo Detran para transportar determinadas cargas. Na prática, no entanto, as regras não são sempre respeitadas.

Your browser does not support the audio element. Caminhoneiros precisam de curso específicos para transporte de cargas

A cada cinco anos, os motoristas de caminhões precisam passar por um curso que aborda questões como primeiros socorros, direção defensiva e legislação ambiental. Além disso, quando os caminhoneiros transportam cargas como placas ou blocos de granito, eles também passam por instruções sobre o transporte adequado e seguro desses itens.

Além desse curso diferenciado, a carteira nacional de habilitação para esses profissionais também tem peculiaridades. Eles precisam ter uma autorização especial para exercer atividade remunerada como motoristas e, a cada cinco anos, na hora de renovar a carteira, também passam por exames psicológico e toxicológico, que indica se a pessoa consumiu drogas recentemente.

O gerente operacional do Detran-ES, Cleber Bongestab, explica o motivo da necessidade desses cursos específicos. “A legislação encara, por exemplo, rochas, gasolina e explosivos como produtos perigosos. Tudo isso tem a mesma característica. Quem conduz veículos com esse tipo de carga tem que ter esse curso específico”, disse.

Em relação ao caminhão, é necessário que haja uma autorização específica do Detran-ES para que o veículo transporte cargas como rochas. Em caso de adaptação do veículo, antes de fazer a alteração, é preciso que a mudança seja permitida pelo Departamento de Trânsito.

Um fato que chamou a atenção no acidente do último domingo é a quantidade de multas que já foram aplicadas ao caminhão que invadiu a contramão e colidiu contra o micro-ônibus que transportava um grupo de dança. Ao todo, o veículo tem 24 infrações, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Foram 13 nos últimos dois anos, quando o caminhão passou a ser do atual dono.