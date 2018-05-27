Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

sétimo dia de greve

Caminhoneiros grevistas participam de missa na BR 101, em Viana

A paralisação de caminhoneiros continua em 14 pontos das estradas federais do Estado, mas sem bloqueio de via

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 12:52

Publicado em 

27 mai 2018 às 12:52
Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas, motociclistas e fazem missa em Viana Crédito: Vitor Jubini
Os caminhoneiros que estão parados na BR 101, em Viana, participaram de uma missa na manhã deste domingo (27). A celebração foi feita pelo bispo Dom Reinaldo, da Igreja Apostólica Vetero Católica Fidelitas. Motociclistas que fizeram uma carreata de Vitória até o local da paralisação e ciclistas que apoiam o movimento participaram da celebração.
Dom Reinaldo explicou que decidiu fazer a missa no ponto de encontro dos caminhoneiros para demonstrar apoio ao movimento. “Venho para apoiar esses trabalhadores, chefes de famílias, que estão lutando não só pela causa deles, mas de todo Brasil. Eles buscam a libertação de toda classe trabalhadora, do povo honesto que levanta de madrugada para trabalhar”, disse.
Caminhoneiros grevistas participam de missa na BR 101, em Viana
A paralisação de caminhoneiros continua em 14 pontos das estradas federais do Estado, mas sem bloqueio de via. Os pontos de concentração de veículos parados na BR 101 são nos quilômetros 137 e 159, em Linhares; quilômetro 204, no trevo de João Neiva; quilômetro 214, no trevo de Aracruz; quilômetro 285, na rodovia do Contorno, em frente ao posto Santa Rita, em Cariacica; quilômetro 304, em frente ao posto Flecha, em Viana; quilômetro 376, em Iconha; e quilômetro 414; no trevo da Safra, em Itapemirim.
Na BR 262 há caminhoneiros no quilômetro 95, na Fazendo do Estado, em Pedra Azul, Domingos Martins; e no quilômetro 156, em Ibatiba.
Na BR 259 os caminhoneiros estão nos quilômetros 46 e 51, em Colatina, e no quilômetro 100 em Baixo Guandu. Já na BR 447 há manifestação de motoristas no quilômetro 13,7 no trevo de acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha
Um dos pontos de protesto dos caminhoneiros, na BR 101, na Serra, foi liberado na manhã do último sábado (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros estavam reunidos na altura do Posto Brun, no km 247 e deixaram o local espontaneamente.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados