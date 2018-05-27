Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas, motociclistas e fazem missa em Viana Crédito: Vitor Jubini

Os caminhoneiros que estão parados na BR 101, em Viana, participaram de uma missa na manhã deste domingo (27). A celebração foi feita pelo bispo Dom Reinaldo, da Igreja Apostólica Vetero Católica Fidelitas. Motociclistas que fizeram uma carreata de Vitória até o local da paralisação e ciclistas que apoiam o movimento participaram da celebração.

Dom Reinaldo explicou que decidiu fazer a missa no ponto de encontro dos caminhoneiros para demonstrar apoio ao movimento. “Venho para apoiar esses trabalhadores, chefes de famílias, que estão lutando não só pela causa deles, mas de todo Brasil. Eles buscam a libertação de toda classe trabalhadora, do povo honesto que levanta de madrugada para trabalhar”, disse.

Your browser does not support the audio element. Caminhoneiros grevistas participam de missa na BR 101, em Viana

A paralisação de caminhoneiros continua em 14 pontos das estradas federais do Estado, mas sem bloqueio de via. Os pontos de concentração de veículos parados na BR 101 são nos quilômetros 137 e 159, em Linhares; quilômetro 204, no trevo de João Neiva; quilômetro 214, no trevo de Aracruz; quilômetro 285, na rodovia do Contorno, em frente ao posto Santa Rita, em Cariacica; quilômetro 304, em frente ao posto Flecha, em Viana; quilômetro 376, em Iconha; e quilômetro 414; no trevo da Safra, em Itapemirim.

Na BR 262 há caminhoneiros no quilômetro 95, na Fazendo do Estado, em Pedra Azul, Domingos Martins; e no quilômetro 156, em Ibatiba.

Na BR 259 os caminhoneiros estão nos quilômetros 46 e 51, em Colatina, e no quilômetro 100 em Baixo Guandu. Já na BR 447 há manifestação de motoristas no quilômetro 13,7 no trevo de acesso ao Porto de Capuaba, em Vila Velha