Caminhoneiros fazem protesto contra aumento do diesel

Caminhoneiros fizeram uma manifestação no Km 301 da BR 101, em Viana, na manhã desta terça-feira (1º), contra o aumento dos impostos nos combustíveis, principalmente o diesel. O protesto começou por volta das 4h da manhã e durou quase 7 horas, mas não atrapalhou o tráfego pela BR 101. O grupo de 30 caminhoneiros ameaçou fechar a rodovia, mas foi impedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não houve confronto e o ato passou a ocorrer somente no acostamento.

O caminhoneiro Maicon Adão, um dos manifestantes, reclama que a categoria está enfrentando muitas dificuldades por causa dos reajustes no preço do litro do diesel. “Hoje você pega um frete e 50% do dinheiro fica só para o óleo diesel. Você tira mais 10%, 15% de pedágio, fora manutenção do caminhão. Não tem lucro mais. Tá ficando tudo em imposto, em pedágio, pneu”, reclama.

O ato foi nacional e ocorreu em várias cidades do Brasil, mas reivindicações locais também foram pautas do protesto. Os manifestantes protestaram contra o anúncio da concessionária ECO 101 de que não não vai duplicar a BR 101.

A ECO 101 diz que apresentou à Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) uma proposta de repactuação do contrato, que, segundo a concessionária, está prevista na concessão. A ANTT tem um prazo de 60 dias para analisar a proposta, que prevê novos contornos duplicados, terceiras faixas em trechos críticos e duplicações em alguns pontos.