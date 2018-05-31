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Caminhoneiros e BRs vão continuar sendo monitorados pela polícia

Secretário de Segurança afirma que havia pessoas infiltradas no movimento e financiadores da paralisação

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 12:27

Publicado em 

31 mai 2018 às 12:27
As forças de segurança vão continuar monitorando possíveis pontos críticos e a mobilização de caminhoneiros no Espírito Santo mesmo após o fim da greve da categoria no Estado. Um relatório que identifica pessoas que participaram do movimento será entregue à Procuradoria-Geral do Estado para possíveis ações na Justiça contra pessoas que possam ter cometido algum tipo de crime.
Na noite da última quarta-feira (30), todos os pontos de paralisação dos motoristas de caminhão foram encerrados nas estradas capixabas. Em entrevista concedida à imprensa na manhã desta quinta-feira (31), o secretário estadual de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, afirmou que as forças policiais vão continuar acompanhando a situação nas estradas e não se descarta o uso da força em caso de obstruções de vias, por exemplo.
Caminhoneiros e BRs vão continuar sendo monitoradas pela polícia
“Nós estamos justamente monitorando para detectar o surgimento de novos problemas. Não acreditamos que eles vão surgir. Temos a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), com os quatro pelotões de choque e um de operações especiais, em condições de atuar.”
Ainda segundo Nylton Rodrigues, havia pessoas infiltradas no movimento e era muito claro que também existiam financiadores por conta das estruturas montadas nos pontos de paralisação. O secretário também fez questão de destacar o trabalho das polícias, que chamou de “perfeito”, para garantir o funcionamento dos serviços essenciais para a população. A PM fez 516 escoltas de comboios de caminhões durante a greve.
Ao lado de Nylton Rodrigues, o secretário estadual de Agricultura, Ideraldo Lima, afirmou que ainda não é possível contabilizar os prejuízos dos produtores do Espírito Santo, mas que os valores somam milhões de reais. “São milhões, com certeza. Há animais que morreram, produtos de hortifruti que não foram plantados. Essa crise afetou toda a cadeia de forma bem diferenciada.”
Ideraldo Lima também destacou que a tendência é que os preços dos alimentos, que ficaram inflacionados durante a paralisação dos caminhoneiros, voltem aos patamares anteriores à greve.

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