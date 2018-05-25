Caminhoneiros do ES vão liberar veículos que transportam combustível

Mesmo com o acordo anunciado pelo Governo Federal na última quinta-feira (24), os caminhoneiros continuam a paralisação no Espírito Santo. Em Viana, na BR 101, a mobilização permaneceu com a mesma quantidade de pessoas dos últimos dias. A ideia, segundo os próprios caminhoneiros que estavam no local, é continuar com a greve.

De acordo com um dos porta-vozes do movimento, Bira Nobre, a intenção é continuar com a paralisação já que, no local, os caminhoneiros dizem que suas revindicações ainda não foram atendidas e que, para eles, é essencial reduzir a carga tributária de todos os combustíveis, não só do diesel.

Bira Nobre também garantiu que os caminhoneiros vão priorizar o abastecimento de combustíveis para viaturas das polícias, dos bombeiros e ambulâncias. “Nós já entramos em acordo e vamos liberar os caminhões tanques para abastecer os ambientes onde são distribuídos os combustíveis para as viaturas, até porque não queremos causar esse tipo de transtorno para a sociedade.”

Com a greve dos caminhoneiros, não só a oferta de serviços públicos preocupa. O presidente da Associação Capixaba de Supermercados, Hélio Schneider, afirmou que a situação mais complicada é do abastecimento de hortaliças e de carnes resfriadas, que já podem começar a faltar neste sábado.

O reflexo da paralisação dos caminhoneiros também já reflete em alguns preços. Em um supermercado de Vitória, o quilo da batata está sendo vendido por R$ 8,49. O mecânico Cil Farnei Pereira notou o aumento de preço desse produto e a falta de outros. “Eu percebi que está faltando alface, cebolinha, salsinha e brócolis.”

O motorista Adelar de Souza, de 35 anos, já pensa que pode faltar comida nos supermercados e pretende começar a tomar medidas para se prevenir. “Eu acho que a gente deve estocar alimentos. Eu penso em fazer isso, acho que é o certo.”