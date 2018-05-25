Caminhoneiros do ES vão liberar veículos que transportam combustível

Mesmo com o acordo anunciado pelo Governo Federal na última quinta-feira (24), os caminhoneiros continuam a paralisação no Espírito Santo. Em Viana, na BR 101, a mobilização permaneceu com a mesma quantidade de pessoas dos últimos dias. A ideia, segundo os próprios caminhoneiros que estavam no local, é continuar com a greve.
De acordo com um dos porta-vozes do movimento, Bira Nobre, a intenção é continuar com a paralisação já que, no local, os caminhoneiros dizem que suas revindicações ainda não foram atendidas e que, para eles, é essencial reduzir a carga tributária de todos os combustíveis, não só do diesel.
Bira Nobre também garantiu que os caminhoneiros vão priorizar o abastecimento de combustíveis para viaturas das polícias, dos bombeiros e ambulâncias. “Nós já entramos em acordo e vamos liberar os caminhões tanques para abastecer os ambientes onde são distribuídos os combustíveis para as viaturas, até porque não queremos causar esse tipo de transtorno para a sociedade.”
Com a greve dos caminhoneiros, não só a oferta de serviços públicos preocupa. O presidente da Associação Capixaba de Supermercados, Hélio Schneider, afirmou que a situação mais complicada é do abastecimento de hortaliças e de carnes resfriadas, que já podem começar a faltar neste sábado.
O reflexo da paralisação dos caminhoneiros também já reflete em alguns preços. Em um supermercado de Vitória, o quilo da batata está sendo vendido por R$ 8,49. O mecânico Cil Farnei Pereira notou o aumento de preço desse produto e a falta de outros. “Eu percebi que está faltando alface, cebolinha, salsinha e brócolis.”
O motorista Adelar de Souza, de 35 anos, já pensa que pode faltar comida nos supermercados e pretende começar a tomar medidas para se prevenir. “Eu acho que a gente deve estocar alimentos. Eu penso em fazer isso, acho que é o certo.”
Nesta sexta-feira (25), quinto dia da greve dos caminhoneiros, houve paralisações em 15 pontos das rodovias federais do Estado. Desse total, nove são na BR 101, dois na BR 262, três na BR 259 e um na BR 447.