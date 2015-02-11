Caminhoneiros bloquearam BR-101 por 20 horas no Espírito Santo

Caminhoneiros bloquearam diversos pontos da BR 101, no Espírito Santo, por um período de 20 horas. Os bloqueios foram iniciados na noite da última segunda e encerrados no final da tarde desta terça-feira (10). Os caminhoneiros protestaram contra os altos custos para fazer o transporte de cargas. Eles reclamam principalmente da elevação no valor do óleo diesel, que desde o dia 1º de fevereiro aumentou R$ 0,15, devido ao impacto do aumento da tributação.Eles também protestaram por conta dos valores dos pedágios e da baixa quantia repassada pelas transportadoras pelo frete. Reclamaram ainda da mudança do tempo de serviço necessário para aposentadoria, que segundo eles passou de 25 para 35 anos de trabalho, e pedem que tenham uma habilitação diferenciada dos motoristas de automóveis, para que não percam a carteira de motorista ao atingir 21 pontos.

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O carreteiro Manoel Rodrigues contou que o movimento foi organizado há alguns dias pelos próprios caminhoneiros, que buscam principalmente abaixar os valores do combustível e dos pedágios.

“O nosso manifesto foi minado pela PRF em Linhares, São Mateus, Iconha e Cachoeiro. Só que nós não vamos parar, enquanto o governo e a sociedade não enxergarem o caminhoneiro e saber o devido valor que ele tem, nós vamos parar. Não sabemos se vai ser o governo federal, ou o governo estadual, só que nós queremos uma resposta”, declarou à Rádio CBN Vitória.

O movimento de protestos começou na noite desta segunda (09), no km 427 da BR-101 Sul, na altura do município de Atílio Vivácqua. Chegou a ser formado mais de 8 km de congestionamento em 16 horas de interdição. Na manhã desta terça, um outro grupo interditou o km 448 da BR-101, na altura do trevo de Mimoso do Sul, e o km 346, em Iconha. E por volta das 11 horas, houve a interdição no km 298, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.

Na maior parte do tempo, os caminhoneiros estavam bloqueando apenas a passagem de caminhões, e liberavam a passagem para veículos de passeio, de emergência, ônibus e caminhões com carga perecível. Contudo, em alguns momentos eles atearam fogo em pneus na pista e bloquearam totalmente o fluxo. Nesses casos, a Polícia Rodoviária Federal precisou intervir, e a desocupação foi feita por meio de negociação, sem o uso de força, de acordo com o responsável pelo Núcleo de Operações do posto de Viana, inspetor Meneghel.