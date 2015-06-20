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DIESEL CARO E POUCO SERVIÇO

Caminhoneiros autônomos estão com mais de 1.500 veículos parados no Estado por falta de frete

Alguns profissionais estão sem frete há um mês

Publicado em 19 de Junho de 2015 às 21:49

Publicado em 

19 jun 2015 às 21:49
Em todo o Espírito Santo, mais de 1.500 caminhões de autônomos estão parados por causa da escassez de frete. A informação é da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Cargas do Espírito Santo (Fetac). Nos últimos 30 dias o caminhoneiro Antônio Alziro, 54 anos, só fez um frete. O transporte até o Rio de Janeiro, descontando os gastos com pedágio, óleo diesel e alimentação lhe rendeu apenas R$ 600. O valor é muito inferior ao que o caminhoneiro precisa para quitar as contas mensais da família.Segundo Antônio, que é casado e pais de três filhos, desde o segundo semestre do ano passado os fretes tem diminuído a cada mês. Entretanto, nos últimos três meses a situação ficou ainda pior. Com poucos fretes, o diesel muito caro e as empresas querendo pagar um valor muito inferior pelo serviço, o caminhoneiro teme que a situação fique ainda pior nos próximos meses.
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Situação bem diferente do início de 2014, quando Antônio conseguia pagar todas as contas do mês e ainda sobrava dinheiro para ele pagar a faculdade de engenharia civil da filha, no valor de R$ 1 mil, que este ano ele não pôde pagar. Ele lembra como seria seu mês se não fosse a falta de serviço.
“Estaria já na quarta viagem. Já estaria com cerca de R$ 8 mil bruto, que descontando os gastos me renderia cerca de R$ 4 mil. Hoje não é assim. Esse mês ganhei R$ 600, como vou sustentar minha casa com R$600?”, indagou o caminhoneiro em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Antônio avalia que a situação está ruim para a maioria dos caminhoneiros “O dono da carga chega e vê aquele monte de caminhão parado, se ele for pagar R$ 2 mil pela carga, quando vê os caminhoneiros oferece só R$ 1.500. Aqueles que estão desesperados e devendo aceitam o frete e nem calculam se vão ter prejuízo”, disse.
Com baixa movimentação de cargas, mais de mil carretas estão paradas no EstadoDe acordo com a Fetransportes, muitos empresários têm se queixado que muitos equipamentos estão parados com a baixa procura
Pedido de ajuda ao governo
O presidente da Fetac, Edicarlos Gelian, informou que atualmente mais de 1500 caminhões estão parados em todo Estado porque não há carga para ser transportada. Além disso, ele destacou que o valor do diesel torna alguns fretes inviáveis. O preço do litro está em torno de R$ 2,77.
Na próxima semana, a Fetac vai entregar um ofício ao governador Paulo Hartung (PMDB), pedindo que o Estado retire tributos como PIS e COFINS do valor do diesel para que os caminhoneiros gastem menos com combustível.

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