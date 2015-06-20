Caminhoneiros autônomos estão com mais de 1.500 veículos parados no Estado por falta de frete

Em todo o Espírito Santo, mais de 1.500 caminhões de autônomos estão parados por causa da escassez de frete. A informação é da Federação dos Trabalhadores Autônomos de Cargas do Espírito Santo (Fetac). Nos últimos 30 dias o caminhoneiro Antônio Alziro, 54 anos, só fez um frete. O transporte até o Rio de Janeiro, descontando os gastos com pedágio, óleo diesel e alimentação lhe rendeu apenas R$ 600. O valor é muito inferior ao que o caminhoneiro precisa para quitar as contas mensais da família.Segundo Antônio, que é casado e pais de três filhos, desde o segundo semestre do ano passado os fretes tem diminuído a cada mês. Entretanto, nos últimos três meses a situação ficou ainda pior. Com poucos fretes, o diesel muito caro e as empresas querendo pagar um valor muito inferior pelo serviço, o caminhoneiro teme que a situação fique ainda pior nos próximos meses.

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Situação bem diferente do início de 2014, quando Antônio conseguia pagar todas as contas do mês e ainda sobrava dinheiro para ele pagar a faculdade de engenharia civil da filha, no valor de R$ 1 mil, que este ano ele não pôde pagar. Ele lembra como seria seu mês se não fosse a falta de serviço.

“Estaria já na quarta viagem. Já estaria com cerca de R$ 8 mil bruto, que descontando os gastos me renderia cerca de R$ 4 mil. Hoje não é assim. Esse mês ganhei R$ 600, como vou sustentar minha casa com R$600?”, indagou o caminhoneiro em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Antônio avalia que a situação está ruim para a maioria dos caminhoneiros “O dono da carga chega e vê aquele monte de caminhão parado, se ele for pagar R$ 2 mil pela carga, quando vê os caminhoneiros oferece só R$ 1.500. Aqueles que estão desesperados e devendo aceitam o frete e nem calculam se vão ter prejuízo”, disse.

Pedido de ajuda ao governo

O presidente da Fetac, Edicarlos Gelian, informou que atualmente mais de 1500 caminhões estão parados em todo Estado porque não há carga para ser transportada. Além disso, ele destacou que o valor do diesel torna alguns fretes inviáveis. O preço do litro está em torno de R$ 2,77.