Caminhões com excesso de peso não ficam retidos nas BRs 259 e 262 Crédito: Divulgação/Dnit

Os motoristas de caminhões que trafegam nas BRs 262 e 259, no Espírito Santo, estão sendo liberados para continuar a viagem mesmo quando recebem multas por transportar cargas acima do peso permitido. O problema em duas das principais rodoviais federais que passam pelo Estado acontece desde 2014 e foi confirmado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES).

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De acordo com o superintendente do Dnit-ES, André Martinez, os caminhões são liberados por falta de pátios apropriados para o armazenamento da carga excedida ou para fazer a transferência de parte da mercadoria para outros veículos. A maioria das irregularidades são verificadas em caminhões carregados com rochas ou madeiras.

O Dnit-ES realiza pesagens nas BRs 262 e 259 utilizando duas balanças móveis. De 2015 até o primeiro semestre de 2018, foram realizadas cerca de 29 mil pesagens. Desse total, mais de 26 mil caminhões estavam com excesso de peso – mais 90% dos veículos inspecionados. Nesse período de fiscalizações com as balanças móveis foram aplicadas 8.870 multas, mas os caminhões foram liberados para seguir viagem.

O superintendente do Dnit-ES, André Martinez, afirmou que uma fiscalização na BR-262 já flagrou um caminhão transportando 44 toneladas de mercadorias acima do permitido. A situação gera riscos para todas as pessoas que trafegam pelas rodoviais.

"A gente se preocupa tanto com o motorista que bebe alcoolizado e isso aqui também é muito perigoso. Ter o pátio para levar os veículos para retê-los diminui o número de infratores, que não são a maioria”, avaliou o representante do Dnit.

Para tentar resolver a situação da falta de pátios disponíveis para a retenção dos caminhões, o Dnit vai tentar firmar convênios com os municípios vizinhos das rodovias. No entanto, não há prazo definido para a solução do impasse. Na BR-262 os pedidos serão feitos às prefeituras de Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba. Na BR-259, onde o Dnit afirma que o número de fiscalizações é menor, serão demandadas as prefeituras de João Neiva, Colatina e Baixo Guandu.

PRF DIZ QUE NÃO LIBERA CAMINHÕES

Procurado pela reportagem da CBN Vitória, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Willys Lyra, afirmou que as fiscalizações da PRF acontecem com frequência nas BRs 101, 259 e 262.