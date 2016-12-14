Quem passa na Avenida Fernando Ferrari à noite já deve ter percebido que desde a última semana um caminhão com projeções tecnológicas chama a atenção no estacionamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se do Hack a Truck, um projeto que veio de Campinas, em São Paulo, com oficinas e palestras para alunos de Ciências da Computação e mesmo para os leigos no assunto.

O caminhão é adaptado e dentro tem o formato de uma sala, com espaço para 28 pessoas. No horário da manhã e da tarde, alunos de computação aprendem a fazer aplicativos para smartphones. Eles foram escolhidos por meio de um teste feito anteriormente.

Your browser does not support the audio element. Caminhão tecnológico na Ufes ensina a criar aplicativos e chama a atenção de motoristas à noite

Estudante do décimo período, Higor Borjaille, de 23 anos, trabalha na área como estagiário e acredita que o curso vai aumentar as possibilidades de contração. “Na empresa que eu trabalho a gente já desenvolve apps para iOS, então estou ganhando experiência aqui. E é bom ter um certificado da IBM no currículo também”, salienta.

Além dos cursos, o local fica aberto entre 12 e 13 horas e entre 18 e 19 horas para visitação e palestras relacionadas à tecnologia e ao empreendedorismo. Há também equipamentos como impressora 3D e óculos de realidade aumentada.

O coordenador de operações do projeto, André Marangone, explica que o caminhão já passou por 18 universidades do país e quer ajudar na fomentação e qualificação de alunos e interessados em tecnologia. “O principal objetivo do projeto é trazer novas tecnologias para a universidade. As mudanças são muito rápidas, então trazemos aqui para o pessoal ter contato”, explica.