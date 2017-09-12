Caminhão que provocou acidente na BR 101 estava a 110 km/h

O caminhão que carregava chapas de granito e que provocou o acidente na BR 101, em Mimoso do Sul, matando 11 pessoas, estava acima da velocidade, em 110 km/h. O trecho do km 450 da rodovia federal só permite uma velocidade máxima de 80 km/h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Your browser does not support the audio element. Caminhão que provocou acidente na BR 101 estava a 110 quilômetros por hora

De acordo com o superintendente da corporação no Estado, Willys Lyra, as análises iniciais foram feitas por meio do tacógrafo, equipamento que afere o tempo de uso do veículo, a distância percorrida e a velocidade no momento em questão. Em agenda em Brasília, Lyra explicou à reportagem, por telefone, que a avaliação do equipamento é feita em conjunto com a PRF e a Polícia Civil, que tem previsão de finalizar o inquérito em até 30 dias.

A velocidade acima na pista é 40% a mais que a normal, algo que no conjunto de fatores pode ter provocado o acidente. O motorista da carreta até o momento não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, assim como os proprietários do caminhão.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, outras irregularidades foram constatadas na carreta, entre elas a falta de amarração das pedras, que se soltaram no momento do acidente, fazendo com que o caminhão não tombasse na pista. O secretário também afirmou que, preliminarmente, é apontado que nem o motorista e nem a carreta tinham permissão para transportar chapas de granito, mas que são informações preliminares. “Inadequação do veículo para o transporte dessa carga e falta de certificação do motorista para o transporte de cargas dessa natureza".

Segundo o chefe da Polícia Civil no Espírito Santo, Guilherme Daré, a carreta pertencia a uma pessoa física, não sendo uma empresa. Duas pessoas são apontadas como responsáveis pelo veículo, mas ainda serão ouvidas pela polícia, pois o caminhão estava em processo de venda para uma dessas pessoas. O transporte foi contratado pela empresa Colodetti Granitos, que não respondeu à reportagem até o fechamento, mas disse que vai se pronunciar em breve.