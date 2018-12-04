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Acidente

Caminhão perde freio, invade calçada e atinge imóvel em Vitória

O acidente aconteceu próximo ao Colégio Estadual; ninguém ficou ferido

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 15:53

Publicado em 

04 dez 2018 às 15:53
Acidente na Avenida Vitória, próximo ao Colégio Estadual. Crédito: José Carlos Schaeffer
Um caminhão atingiu o muro de um estabelecimento após perder o freio na Avenida Vitória, Capital, por volta das 15h30 desta terça-feira (04). O acidente aconteceu próximo ao Colégio Estadual e ninguém ficou ferido.
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De acordo com o carona e proprietário do caminhão, Ademar Teixeira, após perceber que o semáforo havia fechado e não teria como parar, puxou o volante das mãos do motorista e jogou o caminhão em cima da calçada para não atingir outros veículos que trafegavam pela via. Logo após o colisão, o motorista fugiu do local por medo.
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"Perdemos o freio, o sinal fechou e eu puxei o volante para não atingir os veículos que estavam no sinal. Quase fiquei imprensado. O motorista rachou fora pois ficou com medo de ficar aqui, mas o caminhão é meu", afirmou.
A Guarda Municipal interditou uma faixa no sentido Reta da Penha para atendimento da ocorrência.
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Ademar informou ainda que o veículo tem seguro.
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