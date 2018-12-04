Caminhão perde freio, invade calçada e atinge imóvel em Vitória

De acordo com o carona e proprietário do caminhão, Ademar Teixeira, após perceber que o semáforo havia fechado e não teria como parar, puxou o volante das mãos do motorista e jogou o caminhão em cima da calçada para não atingir outros veículos que trafegavam pela via. Logo após o colisão, o motorista fugiu do local por medo.