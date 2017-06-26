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Tragédia na BR 101

Caminhão da tragédia na BR 101 fugiu de fiscalização, acredita PRF

Segundo superintendente da PRF, motorista pode ter parado e esperado a fiscalização ou fugido por caminho desconhecido

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 13:48

Publicado em 

26 jun 2017 às 13:48
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o motorista da carreta envolvida no acidente com um ônibus e duas ambulâncias na última semana na BR 101 tenha fugido de uma fiscalização. De acordo com o superintendente da corporação no Estado, Wylis Lyra, acontecia uma blitz especial naquele dia na Serra, onde o motorista devia ter sido parado. A fiscalização tinha foco em excesso de peso. 
Caminhão da tragédia na BR 101 fugiu de fiscalização, acredita PRF
Segundo o inspetor, o motorista pode ter parado e esperado a fiscalização, já ciente das irregularidades no veículo, ou fugido por algum caminho desconhecido. Um relatório pericial, complementar à perícia da Polícia Civil, é realizado pela PRF e deve ser finalizado ainda nesta semana, apontando essa e outras situações. 
> Acompanhe tudo sobre a tragédia na BR 101
No momento está sendo observado um equipamento chamado tacógrafo, que indica velocidade utilizada, tempo e distância do trajeto feito pelo motorista. Inicialmente, o equipamento indicou que o motorista da carreta estava acima da velocidade, pois andava entre 70 e 80 km/h em uma pista de 60 km/h. Como o equipamento não estava no prazo de manutenção, ele foi levado para uma análise mais detalhada de um laboratório.
MELHORIAS
De acordo com Wylis Lyra, após a finalização do relatório, uma reunião será convocada com a concessionária da via, a Eco 101,  pedindo melhorias no trecho. “O objetivo da PRF é levar para aquele ponto da rodovia melhores condições. Levaremos o documento para a concessionária. Precisamos adotar medidas que evitem acidentes naquele local”, pontua.
A Eco101 informou, em nota, que "assim que receber essa solicitação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá analisar o pedido e encaminhar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável por autorizar a implantação de qualquer dispositivo de segurança sobre o trecho concessionado, cabendo a Eco101 apenas a execução dos serviços e implantação do dispositivo."
Até o momento, a PRF acredita que os pneus da carreta estavam carecas, que havia problemas no freio - que falhou - que um dos pneus podem ter estourado antes e que estava chovendo no momento do acidente - o que deixou a pista lisa. A perícia oficial, da Polícia Civil, pode demorar até 30 dias.
MORTOS E FERIDOS 
No total 23 pessoas morreram com o acidente, sendo que o último sobrevivente faleceu neste fim de semana. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), 10 corpos foram identificados e liberados até agora. Doze foram encaminhados para exame de DNA e apenas duas famílias ainda não fizeram a coleta de material. Os exames também podem demorar 30 dias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, três pessoas ainda estão internadas: uma permanece em estado grave e outra está estável e um outro paciente foi transferido para a rede particular.

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