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Caminhada pela Paz leva milhares de pessoas para Camburi

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, mais de cinco mil pessoas participaram da caminhada, da Ponte de Camburi até a Avenida Adalberto Simão Nader

Publicado em 12 de Fevereiro de 2017 às 12:31

Publicado em 

12 fev 2017 às 12:31
Pedindo o fim da violência, mais de cinco mil pessoas, de acordo com estimativa da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, participaram de uma caminha na Praia de Camburi, Vitória. Vestidos de branco e carregando balões, crianças, adultos e idosos caminharam da Ponte de Camburi até a Avenida Adalberto Simão Nader, na esperança de dias melhores.
A Caminhada Pela Paz foi motivada pela paralisação dos policias militares no Estado que já acontece há mais de uma semana. Grupos religiosos e entidades civis participaram do movimento. Durante o evento, foi possível perceber a presença de policias militares na orla fazendo o policiamento à pé. Um carro do exército também passou pelo local.
Caminhada pela Paz leva milhares de pessoas para Camburi
A servidora pública Rosângela Borges, que foi até à Praia de Camburi pedir paz, contou que, sem a presença de policias nas ruas, a última semana foi de confinamento dentro de casa. “É uma situação difícil, sem trabalhar, sem produzir, com muito medo, assustada, foi uma situação muito difícil”, contou.
Entretanto, Rosângela acredita que nos próximos dias a rotina da população capixaba volte ao normal. “Estamos aqui na esperança de que, daqui pra frente, tudo se normalize”, afirmou.
A administradora Lourdes Martins, moradora de Jardim da Penha, também não conseguiu sair de casa nesta última semana. Porém, a partir da realização desta caminhada, ela acredita que o comércio possa voltar a abrir e que as pessoas consigam sair de suas casas com segurança. “Espero que todas as atividades voltem ao normal. Se Deus quiser”, contou.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PSB), também participou da caminhada com os filhos e a esposa. Segundo Rezende, as pessoas precisam retomar suas vidas e se os ônibus voltarem a circular, as aulas na rede municipal terão início na próxima terça-feira (14).

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