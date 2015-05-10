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SAÚDE

Caminhada do Medida Certa reúne capixabas em busca de qualidade de vida

Evento contou com a presença do preparador físico Marcio Atalla, que trouxe à capital capixaba a caminhada do Medida Certa, quadro do Fantástico, da TV Globo

Publicado em 10 de Maio de 2015 às 14:29

Publicado em 

10 mai 2015 às 14:29
Centenas de pessoas acordaram cedo para realizar atividades físicas na manhã ensolarada deste domingo (10), na Praia de Camburi, em Vitória. O atrativo era a presença do preparador físico Marcio Atalla, que trouxe à capital capixaba a caminhada do Medida Certa, quadro do Fantástico, da TV Globo. E como o domingo foi de Dia das Mães, muitas delas compareceram.
Caminhada do Medida Certa reúne capixabas em busca de mudar de vida
A microempresária Lenísia Freitas foi acompanhada da filha Ranya, de 10 anos. Juntas, fizeram exames para medir a massa corpórea e participaram da caminhada. A comemoração do Dia das Mães foi com muita saúde.“Nós duas acordamos cedo e bem animadas para vir. Domingo, costumamos acordar mais tarde, mas hoje é especial. E nesse Dia das Mães optamos pela saúde. Fazer essa caminhada também é um incentivo para ela seguir assim”, disse a mãe.A Caminhada Medida Certa vai circular por diversos estados do país e Vitória foi a primeira cidade a receber o evento. Para o preparador físico Marcio Atalla, que também é comentarista da Rádio CBN, a capital capixaba sempre demonstra animação e boa participação nas caminhadas e, por isso, foi a primeira escolhida para receber o evento desta temporada.Marcio Atalla deu dicas para quem quer começar a ter uma vida saudável, principalmente para as mães. “O que as pessoas precisam entender é que colocar o corpo em movimento não necessariamente significa fazer uma atividade física programada. É preciso compreender o meio em que você está inserido. Será que essa mãe não trabalha num prédio que pode subir escadas? Será que ela pode fazer trajetos a pé no dia a dia? Isso vai torná-la ativa que vai colher todos os benefícios do movimento”, orientou.Além das dicas de Marcio Atalla, a caminhada também reuniu bons exemplos. Amanda Pila, de 36 anos, perdeu 26kg em 10 meses, apenas com atividades físicas e reeducação alimentar. “Comecei a engordar depois de casar. Aquela história de casar e engordar. Fui engordando aos poucos e quando percebi já estava 20kg acima do peso que me casei. Não me reconhecia mais, aí passei a fazer atividade física e melhorar a alimentação para mudar de vida. Emagreci 26kg e estou satisfeita”, contou.Ao todo, a caminhada do Medida Certo fez um percurso de três quilômetros pela Praia de Camburi. Outras atividades físicas também foram realizadas no local.

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