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Câmeras vão multar motoristas que avançarem sinal vermelho em Vitória

No entanto, não há previsão para que as multas comecem a ser aplicadas.

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 17:56

Publicado em 

11 jun 2018 às 17:56
Câmeras vão multar motoristas que avançam sinal vermelho Crédito: Vitor Jubini | AG
As Avenidas Dante Michelini e Fernando Ferrari vão passar a contar com câmeras para multar motoristas que avançarem o sinal vermelho. A instalação dos equipamentos já começou a ser feita, segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann. No entanto, não há previsão para que as multas comecem a ser aplicadas.
Câmeras vão multar motoristas que avançarem sinal vermelho em Vitória
Na Avenida Dante Michelini, as câmeras serão instaladas nos semáforos nos entroncamentos com a Rua Comissário Otávio de Queiroz e com a Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, ambas em Jardim da Penha. Na Fernando Ferrari, o equipamento vai funcionar no semáforo em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na saída de Jardim da Penha pela Rua da Lama.
De acordo com o secretário Tyago Hoffmann, o motivo para a instalação das câmeras é o risco de atropelamentos nesses locais. “A partir do mapa de identificação de atropelamentos na cidade, nós identificamos que esses casos se dão, em especial, em faixas de pedestres, por mais que pareça contraditório. Esses pontos são locais onde nós temos ocorrências de acidentes de atropelamentos por avanço de semáforo, até com vítimas fatais.”
Ainda segundo Hoffmann, por enquanto, ninguém vai ser multado. Assim como acontece no caso da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, esses equipamentos serão colocados apenas em caráter educativo para fazer com que os motoristas respeitem a sinalização e não há estimativa de data para a aplicação de multas.
Para o motorista Ronaldo Gomes, de 36 anos, é preciso utilizar as câmeras de diversas maneiras, como para coibir crimes, e não apenas para aplicar multas a motoristas que avançarem o sinal vermelho. “A instalação de câmeras, dependendo de como elas forem utilizadas, vai ser útil. Também é preciso saber se a pessoa realmente furou o sinal porque, hoje, no Brasil, acontece uma verdadeira 'máfia' de multas.”
As câmeras vão funcionar com sensores junto aos semáforos e vão fotografar os veículos que avançarem o sinal vermelho. De acordo com dados da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), os agentes municipais de trânsito lavraram 4.406 autos de infração por avanço de sinal em 2017. Em 2018, até o dia 24 de maio, foram 1.350 ocorrências.

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