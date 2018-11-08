A partir de dezembro, os motoristas que cometerem infrações de trânsito na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, e no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, vão poder ser multados se forem flagrados pelas câmeras de videomonitoramento do município. De acordo com a prefeitura, serão sete câmeras que vão poder ser utilizadas para multar os infratores.

Your browser does not support the audio element. Câmeras vão começar a multar motoristas de Cariacica em dezembro

Segundo o secretário de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro, a escolha do local se deve ao grande número de irregularidades cometidas pelos condutores na região. Em setembro, por exemplo, a Expedito Garcia foi o endereço campeão de multas na cidade, com 322 infrações flagradas pelos agentes de trânsito.

Durante o mês de novembro, o sistema funcionará em período de teste. Isso significa que as câmeras serão utilizadas para observar quem comete algum delito de trânsito. No entanto, esses motoristas serão orientados por agentes a respeito da infração cometida. As multas só vão começar a ser aplicadas em dezembro.

Arnaldo Silva, taxista de Cariacica, é a favor da aplicação de multas com uso das câmeras no município Crédito: Rafael Monteiro de Barros

De acordo com Alexandre Ribeiro, a expectativa é reduzir o número de infrações praticadas. Ele afirma que, antes de serem multados, os motoristas serão orientados a não cometer delitos de trânsito. “Antes do auto de infração, ele será informado por meio da câmera tagarela que permite emitir um sinal sonoro. Também terá informação do próprio agente, antes de aplicar a multa”, disse.

O taxista Arnaldo Silva, de 60 anos, afirma que é a favor da aplicação de multas com uso das câmeras de videomonitoramento. “Eu sou favorável desde que a prefeitura haja corretamente. Existe muito motorista aí que é infrator”, comentou.

GRANDE VITÓRIA

A Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que já existe sistema de videomonitoramento na cidade com 160 câmeras e que um estudo está sendo feito para verificar a viabilidade de usar as câmeras para fiscalização de infrações de trânsito.

Vila Velha já utiliza câmeras para fiscalizar o trânsito e multar motoristas. No total, o município já aplicou mais de 1,6 mil autos de infração desde março a condutores que foram vistos em atitudes como uso de celular ao volante, estacionamento irregular e dirigir sem cinto de segurança.