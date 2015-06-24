Câmeras vão ajudar na fiscalização de carroças pelas ruas em Vitória

As câmeras do videomonitoramento de Vitória vão ajudar na fiscalização de carroças pelas ruas da Capital. Uma lei que já está em vigor desde a última semana, proíbe veículos de tração animal de trafegar em Vitória. Quem descumprir a lei está sujeito à multa e apreensão do veículo e do animal.No entanto, as penalidades só vão entrar em vigor em 60 dias, prazo estipulado na lei para a Prefeitura de Vitória colocar em prática ações de amparo aos carroceiros, para que os trabalhadores sejam capacitados em outras atividades e não fiquem sem emprego.

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A fiscalização poderá ser feita por denúncia, pela ação da Guarda Municipal e também pelas câmeras de videomonitoramento, como explica o secretário de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling.

“As câmeras de videomonitoramento serão utilizadas para fazer essa fiscalização. Por enquanto, eles podem continuar circulando, mas em dois meses não poderão mais, porque já estaremos com políticas alternativas para este público”, disse à Rádio CBN Vitória.

Capacitação para atuar no mercado de trabalho

As multas são de R$ 170 para quem utilizar cavalos e demais animais para transporte em via pública. Levantamento da prefeitura mostra 16 carroceiros foram cadastrados na capital para participarem do programa. Eles vão receber R$ 2.500 de indenização para retirar a carroça e os animais das ruas e R$ 1.000 mensalmente, nos próximos seis meses.

Paralelamente, esses trabalhadores serão capacitados em outras áreas e também podem ter acesso ao microcrédito para aquisição de outros veículos que sirvam como transporte de materiais, mas não demandem o uso de animais.

De acordo com o secretário, a saída das carroças terá como maior benefício o bem estar dos animais. “Trará melhorias ao trânsito, mas, principalmente, aos animais que não sofrerão mais os maus-tratos”, analisou.