Cerco eletrônico na Segunda Ponte Crédito: Patrícia Scalzer

A partir da segunda quinzena deste mês a Prefeitura de Vitória vai conseguir identificar veículos roubados ou com alguma restrição na polícia que circulam pela cidade. Todos os acessos do município, incluindo as pontes, estão equipados com câmeras que vão fotografar todas as placas dos veículos.

O cerco eletrônico conta com 70 câmeras em 18 pontos da cidade, de acordo com o secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota. Ao identificar uma placa clonada ou com restrição de furto e roubo a imagem é encaminhada para central de videomonitoramento da prefeitura, que passa a informação para a polícia e guardas municipais.

Your browser does not support the audio element. Câmeras em Vitória vão identificar veículos roubados em tempo real

As informações são do banco de dados de veículos com restrição do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Segundo Fronzio, esse novo sistema vai permitir que a polícia consiga prender até grupos criminosos.

"O software consegue fazer associações, identificando placas clonadas. Ele consegue identificar se um carro envolvido com crimes tem outro veículos sempre perto dele. Com essas informações você consegue prender até uma quadrilha inteira de pessoas que estão cometendo determinados tipos de crimes.”

Além disso, com a implantação do cerco eletrônico, o secretário acredita que as ocorrências policiais do tipo irão diminuir na cidade.

“Esperamos a redução de, no mínimo, 50%. Por Vitória ser uma ilha, acredito que o impacto aqui será muito grande”, afirmou.

Em 2017, 1.458 veículos foram roubados ou furtados em Vitória, uma média de 121 veículos por mês. Este ano até o mês de março foram foram 305 ocorrências do tipo.