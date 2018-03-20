Câmeras do "cerco eletrônico" vão ser instaladas em Camburi

Câmera de videomonitoramento na Dante Michelini: outros equipamentos serão instalados para fiscalizar Crédito: Vitor Jubini | AG

Quem passou pela Ponte de Camburi e pelo Hotel Canto do Sol, na Avenida Dante Michelini, nesta segunda-feira (19), pode ter notado duas novas estruturas nos dois sentidos da via. São dois pórticos que servirão para a instalação de câmeras de videomonitoramento que irão compor o sistema eletrônico de monitoramento de veículos, conhecido como "cerco eletrônico".

Your browser does not support the audio element. Câmeras do cerco eletrônico vão se instaladas em Camburi

Ainda não há data para o início do funcionamento do cerco. As câmeras servirão para flagrar carros roubados ou com placas clonadas nos acessos a Vitória e principais vias da cidade, mas a operação ainda depende de convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann informou que as câmeras que serão usadas para multar motoristas que trafegarem pela Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, também serão integradas ao cerco eletrônico.