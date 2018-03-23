Para Harley Dutra, a utilização das câmeras é positiva, mas pode ser aprimorada. Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Nos quatro primeiros dias de funcionamento da fiscalização de trânsito por meio de câmeras de videomonitoramento em Vila Velha, 36 motoristas foram multados. As principais infrações flagradas pelos equipamentos de segurança foram condutores que não usavam cinto de segurança ou que dirigiam enquanto utilizavam celulares.

Your browser does not support the audio element. Câmeras de monitoramento já multaram 36 motoristas em Vila Velha

Segundo o secretário de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, o balanço da prefeitura é positivo para os primeiros dias de funcionamento. O número de infrações registradas, de acordo com ele, é considerado pequeno, o que é algo bom.

De acordo com o secretário, ainda é cedo para falar em ampliação do sistema de fiscalização por meio de câmeras. “A gente vai fazer comparativos mensalmente. Aí, nós vamos avaliando e vendo se há necessidade de ampliação, se naquele local a quantidade de infrações diminuiu, se foi reduzida a quantidade de acidentes.”

Para o autônomo Harley Dutra, a utilização das câmeras para fiscalizar e até mesmo multar os motoristas é positiva, mas pode ser aprimorada. “É bom porque vai fiscalizar e multar em caso de infração, mas eu acho que vai acontecer muita multa desnecessária.”

O balanceiro Adelso Ruela diz que a fiscalização com câmeras deixa o trânsito mais seguro. “Vem ajudar a fiscalizar os motoristas e dá mais segurança aos pedestres.”

Sobre a quantidade de agentes nas ruas, o secretário Oberacy Emmerich Júnior afirmou que não há menos guardas trabalhando na fiscalização direta do trânsito e que na central de monitoramento um só agente consegue monitorar cinco pontos ao mesmo tempo.