Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM) vai retornar a casa noturna na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, para conseguir provas de que o diplomata espanhol Jesús Figón, 60 anos, falou a verdade quando disse que esteve no local com a mulher, Rosemery Justino Lopes, 56, às 3 horas da madrugada de terça-feira (12). Na última sexta-feira (15), um investigador e um técnico de informática da delegacia estiveram no estabelecimento para solicitar as imagens das câmeras de vigilância, mas descobriram que os equipamentos não gravam. Sem as imagens da boate, os investigadores da DHPM procuram outra forma de comprovar o horário em que o casal esteve no local, segundo o delegado Adroaldo Lopes. "Vamos arrecadar lá a comanda porventura utilizada pela vítima, com consumo e forma de pagamento. Além da intimação de pessoas da boate que possam dizer o horário aproximado em que a vítima esteve lá", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Câmeras de boate não gravaram últimos momentos de Rosemary em público

Um taxista procurou a delegacia para informar ter visto o casal na boate. Ele ainda deve ser intimado a prestar depoimento. Imagens do circuito de vigilância do condomínio em que o casal morava e do restaurante onde as primeiras cervejas foram compradas também serão solicitadas, segundo o delegado chefe da DHPM.

"Pelo depoimento dele que tomei, não tenho dúvidas de que o crime ocorreu por volta das 6h30, mas preciso comprovar isso. Não acredito que o crime tenha ocorrido no horário que a imprensa tem divulgado, que foi por volta de meia-noite ou cerca de oito horas antes da chegada da perícia", afirmou.

Há divergências entre a constatação inicial da perícia criminal e o depoimento do diplomata espanhol. Na primeira análise técnica, peritos afirmam que, pela rigidez do corpo de Rosemery, a morte tinha ocorrido pelo menos oito horas antes de ser encontrado, entre 23h e meia-noite.

Já Jesús Figón, em depoimento, alega que às 23h saiu com a esposa para comprar seis latões de cerveja em um restaurante próximo à residência deles. Disse ainda que por volta de meia-noite, eles já estariam em casa, no terraço da residência, quando uma nova discussão ocorreu. Após toda a bebida ser consumida pela mulher, eles foram a boate às 3 horas, para comprar mais cerveja e voltar para casa. A morte ocorreu, segundo o diplomata, às 6h30, quando ele acordou a esposa para ir ao médico.