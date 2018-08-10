Avenida Leila Diniz, Novo México Crédito: Patrícia Scalzer

Há seis meses os cinco cruzamentos mais perigosos de Vila Velha não registram nenhum acidente com vítima. As ocorrências zeraram depois que câmeras de videomonitoramento foram instaladas nos locais para multar motoristas infratores. As imagens são analisadas em tempo real por uma agente de trânsito, que analisa se o condutor avançou o sinal vermelho, estacionou em local proibido, trafegou sem o cinto de segurança ou estava falando ao celular.

Your browser does not support the audio element. Câmeras - cruzamentos monitorados não tiveram acidentes em Vila Velha

Desde que as câmeras começaram a funcionar, em março deste ano, mais de mil motoristas foram multados. Elas estão localizadas na Avenida Carlos Lindenberg (Posto 7); Avenida Champagnat com a Hugo Musso; Avenida Jerônimo Monteiro (curva da Garoto e em frente ao Shopping da Terra) e na Avenida Leila Diniz (Novo México).

O local campeão de multas nesse período é a Avenida Jerônimo Monteiro, em frente a Chocolates Garoto. Nestes seis meses de videomonitoramento 221 condutores foram autuados, a maioria por não usar o cinto de segurança e falar ao celular. O cruzamento da Avenida Champagnat com a Hugo Musso aparece em segundo lugar com 188 multas.

De acordo com o coordenador de videomonitoramento de Vila Velha, Fábio Barcelos, os motoristas ficaram mais prudentes no trânsito depois que esses cruzamentos passaram a ser monitorados. “Isso acaba ajudando muito as pessoas a se comportarem da melhor forma na condução do veículo onde ele é observado”, disse.

O taxista Jamil Gomes Filho, que trabalha em um ponto de táxi na Avenida Leila Diniz, conta que nos últimos meses os motoristas estão mais prudentes ao passar pela via. “Estou aqui há 15 anos e já presenciei vários acidentes, ultimamente não tenho visto. Depois que instalaram essa câmera diminuiu”, afirmou.

O vendedor Daniel Boldini também já presenciou muitos acidentes no local. “Já vi muitos acidentes aqui, principalmente de moto. Agora não vejo mais”, disse.