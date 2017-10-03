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Incentivo a linchamento

Câmera que poderia flagrar quem colou cartaz polêmico não funcionava

Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, o equipamento teve problemas técnicos e, por isso, as imagens não foram registradas.

Publicado em 03 de Outubro de 2017 às 19:49

Publicado em 

03 out 2017 às 19:49
Aviso também foi encontrado em Chácara Parreiral, na Serra. Clique na imagem para ver a mensagem completa do cartaz Crédito: Internauta/Gazeta Online
A câmera de videomonitoramento que fica exatamente no poste onde foi colado um cartaz que incitava o linchamento e o assassinato de quem fosse visto cometendo crimes no bairro Jardim Camburi, em Vitória, não flagrou a pessoa que colocou a mensagem naquele lugar, segundo o secretário de municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.
De acordo com o secretário, o equipamento teve problemas técnicos e, por isso, as imagens não foram registradas. “Infelizmente, nesse caso particular nós não temos imagens. Já fizemos uma busca, mas não temos o vídeo do cartaz sendo colocado. A câmera, no momento, tinha problemas técnicos.”
O comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Carlos Magno, afirma que não se pode tolerar o incentivo a prática de crimes. “No Estado Democrático de Direito em que vivemos, são inadmissíveis condutas parecidas com aquelas. O ato de instigar a prática de crimes é crime.”
O secretário Fronzio Calheira fez questão de ressaltar que acredita que a pessoa que colocou o cartaz no poste em Jardim Camburi estava blefando e que as violências incentivadas pelo comunicado seriam improváveis de acontecer no bairro.
O major recomenda que, caso a população veja qualquer pessoa cometendo algum ato criminoso, o correto a se fazer é chamar a polícia pelo telefone 190 para que a viatura mais próxima vá ao local. Ele ressalta que o cidadão pode participar da Segurança Pública cobrando o cumprimento do papel das instituições legalizadas para atuar.

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