Câmera que poderia flagrar quem colou cartaz polêmico não funcionava

Aviso também foi encontrado em Chácara Parreiral, na Serra. Clique na imagem para ver a mensagem completa do cartaz Crédito: Internauta/Gazeta Online

A câmera de videomonitoramento que fica exatamente no poste onde foi colado um cartaz que incitava o linchamento e o assassinato de quem fosse visto cometendo crimes no bairro Jardim Camburi, em Vitória, não flagrou a pessoa que colocou a mensagem naquele lugar, segundo o secretário de municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira.

De acordo com o secretário, o equipamento teve problemas técnicos e, por isso, as imagens não foram registradas. “Infelizmente, nesse caso particular nós não temos imagens. Já fizemos uma busca, mas não temos o vídeo do cartaz sendo colocado. A câmera, no momento, tinha problemas técnicos.”

O comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Carlos Magno, afirma que não se pode tolerar o incentivo a prática de crimes. “No Estado Democrático de Direito em que vivemos, são inadmissíveis condutas parecidas com aquelas. O ato de instigar a prática de crimes é crime.”

O secretário Fronzio Calheira fez questão de ressaltar que acredita que a pessoa que colocou o cartaz no poste em Jardim Camburi estava blefando e que as violências incentivadas pelo comunicado seriam improváveis de acontecer no bairro.