Camelódromo da Serra: reclamação por falta de clientes e insegurança

'Camelódromo' da Serra recebe críticas e movimenta poucos clientes Crédito: Eduardo Dias

Há oito meses, o bairro de Laranjeiras, pólo do comércio de rua do município da Serra, possui um galpão que conta com estrutura para vendedores, conhecidos camelôs, se instalarem. O Mercado Popular de Laranjeiras, informalmente batizado de "camelódromo", contrasta com a agitação do comércio da região: está praticamente vazio e não há clientes, nem mesmo para a famosa olhadinha na mercadoria à venda.

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Desde novembro, época da inauguração, apenas quatro camelôs ainda trabalham no local que tem espaço para receber 34 pontos de venda. Esses poucos que ainda resistem fazem muitas reclamações.

Um dos trabalhadores que ainda usa o galpão é Werley Lopes, que está no ramo há 10 anos. Ele afirma que o respaldo dado pela prefeitura para atuação dos comerciantes no local é ruim. Segundo ele, a prefeitura poderia ajudar mais na divulgação do espaço. Werley também diz que não acha o galpão seguro e revelou que dorme no local para evitar que suas mercadorias sejam roubadas.

'Camelódromo' da Serra recebe críticas e movimenta poucos clientes Crédito: Eduardo Dias

“Tem hora que a gente olha para cá e dá vontade de chorar. Eu torço (para dar certo), porque sou um fundador disso aqui. Eu preciso daqui, então eu tenho que vir para cá. Eu faço uma coisa aqui, outra ali, para ajuda, para levar o pão de cada dia para casa, porque é muito difícil”, explicou o camelô Werley Lopes.

Alguns dos camelôs que desistiram de trabalhar no galpão acabaram voltando a trabalhar nas ruas da avenida Central de Laranjeiras, mesmo correndo o risco de perder as mercadorias em eventuais fiscalizações. O camelô Fabiano Fernandes chegou ao ponto de vender apenas R$ 80 reais em uma semana de trabalho dentro do galpão.

“Estou achando aqui muito difícil, porque eu tenho uma família para dar comida. Tenho um filho, tenho uma esposa que está desempregada. A situação aqui está precária porque não houve divulgação para o camelódromo, as pessoas estão abandonando os boxes porque não vem ninguém (para comprar)”, reclamou o camelô Fabiano Fernandes.

Edital

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra, Miriam Soprani, afirmou que a prefeitura tem tomado medidas para aumentar a atividade de camelôs no galpão. Miriam informou que mais de 16 camelôs perderam a concessão para trabalhar no espaço e um novo edital já está aberto, para que as vagas abertas sejam ocupadas.

"Os interessados em concorrer a uma das vagas devem conferir as informações no edital, que está publicado no site da prefeitura. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho (sexta-feira)", explicou a secretária.